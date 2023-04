» ATX-Trends: Andritz, Erste Group, RBI, Immofinanz, UBM, CA Immo ....

03.04.2023, 2368 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen, der heimische Leitindex konnte seine Kursverluste aber deutlich eingrenzen, am Ende blieb noch ein Minus von 0,3% bestehen. Mit dem schwächelnden Wochenausklang endete die vorangegangene vier Tage andauernde Gewinnserie am heimischen Markt, auf Wochensicht kletterte das österreichische Aktienbarometer aber dennoch um starke 6,1% nach oben, an den vergangenen Tagen waren negative Schlagzeilen bezüglich der Stabilität des Bankensektors ausgeblieben, das sorgte für Zuversicht bei den Marktteilnehmern und auch die Risikoneigung nahm laut Experten wieder zu. Im Fokus des Interesses standen am Freitag in Europa die Inflationsdaten aus der Eurozone, hier gab es eine weitere Abschwächung auf 6,9%, allgemein war ein Rückgang auf lediglich 7,1% erwartet worden, allerdings stieg die Kerninflationsrate, bei der die Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, auf 5,7%, was ein Rekordniveau bedeutete. In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerten am Freitag Mangelware, einen Analystenkommentar gab es zur Andritz. Die Erste Group hat ihre Einschätzung für den Anlagenbauer von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt und gleichzeitig das Kursziel von 65,0 Euro auf 75,0 Euro erhöht, für die Aktie gab es einen deutlichen Abschlag von 5,5%. Die Bankenwerte, die am Vortag noch kräftig zulegen konnten, präsentierten sich wieder schwächer, für die Bawag gab es einen Abschlag von 0,8%, die Erste Group musste um 1,2% nachgeben und die Raiffeisen Bank International erlitt die deutlichsten Einbußen, für diesen Titel ging es um 2,1% nach unten. Kursgewinne gab es bei einigen Immobilienwerte, S Immo konnte sich um 1,4% verbessern, für CA Immo gab es ein Plus von 0,6% und UBM Development konnte 0,4% zulegen. Einen Kurssprung von 7,7% gab es für Immofinanz, das Unternehmen hat am Vortag nach Börsenschluss Zahlen für 2022 veröffentlicht und dabei einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet. Einen guten Tag hatte der Verbund, für den Versorger ging es um 3,4% nach oben, auch Lenzing war weiter gesucht, der Faserhersteller konnte eine Verbesserung von 1,6% erzielen. Unternehmensergebnisse gibt es keine diese Woche, von den Konjunkturdaten wird am Donnerstag der Index für die Großhandelspreise und am Freitag die Industrieproduktion veröffentlicht.

(03.04.2023)

