ATX-Trends: Andritz, Wienerberger, RBI, OMV, Bawag, Flughafen ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag einen ruhigen Handel nahezu unverändert geschlossen. Der ATX verbuchte ein unwesentliches Minus von 0,01 Prozent auf 3.225,83 Punkte. Über den gesamten Tag blieben die Index-Bewegungen der europäischen Leitbörsen und beim ATX in engen Bahnen. International standen vor allem die veröffentlichten US-Erzeugerpreise im Fokus, lieferten aber nur wenige Handelsimpulse. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich im März in den USA stärker als erwartet abgeschwächt und könnte auf eine nachlassende Inflationsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeuten. Dadurch könnte auch der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve zurückgehen die Zinsen weiter anzuheben. Die Zinssorgen sind bereits am Vortag nach den US-Inflationszahlen laut Helaba-Analysten per saldo nicht größer geworden, was ebenfalls international für Unterstützung sorgte.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich das Meldungsaufkommen sehr übersichtlich. Die schwergewichteten Banken zeigten keinen klaren Richtungsentscheid. Die Aktien von BAWAG verbilligten sich um 0,6 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group konnten hingegen ein Plus von 0,6 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International schlossen mit plus 0,1 Prozent wenig verändert. Unter den weiteren Schwergewichten ermäßigten sich OMV-Anteilsscheine um 0,3 Prozent. voestalpine kletterten hingegen um 2,1 Prozent hoch. Verbund-Anteilsscheine schwächten sich um 1,6 Prozent ab. Die Aktie des Flughafen Wiens sank nach veröffentlichten Verkehrsergebnissen um 0,3 Prozent. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind im März weiterhin unter dem Niveau von vor der Pandemie geblieben. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen aber kräftig gestiegen. Am Standort in Wien wurden im Vormonat 2,1 Millionen Passagiere und damit 65,4 Prozent mehr als im März 2022 abgefertigt. Im März 2019 lag das Passagieraufkommen allerdings noch bei 2,4 Millionen.

Wienerberger bauten ein Plus von 0,4 Prozent auf 26,08 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des weltgrößten Ziegelherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde unverändert belassen. Andritz gaben 0,3 Prozent auf 58,80 Euro ab. Auch hier gab es eine Analysteneinstufung. Die Baader Bank hat sowohl das "Buy"-Votum als auch das Kursziel von 75 Euro bestätigt."

