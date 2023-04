» ATX-Trends: Palfinger, Wienerberger, Marinomed, UBM ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen beendet, der ATX konnte den Tag mit einem Zuwachs von 1,0% beenden, was für die gesamte Woche gesehen eine Verbesserung von 1,6% bedeutete. Für deutlichen Auftrieb beim wichtigsten Aktienbarometer in Österreich sorgten nach einem gemächlichen Vormittagsgeschäft die Rekordergebnisse einiger US-Großbanken, in deren Windschatten ging es auch für die Wiener Bankaktien, die im ATX stark gewichtet sind, deutlich nach oben. So konnte die Bawag satte 2,7% höher schliessen, für die Erste Group ging es sogar um 2,9% nach oben und die Raiffeisen Bank International erzielte einen Anstieg von 1,5%. Auch die Immobilienwerte waren gesucht und entwickelten sich besser als der Gesamtmarkt, für S Immo und Immofinanz gab es jeweils eine Verbesserung von 2,2%, CA Immo konnte um 2,0% fester schliessen. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war wie schon im Verlauf der Woche eher mager, Neuigkeiten gab es von Palfinger. Der Kranhersteller strebt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von mehr als 2,4 Milliarden Euro an, der Konzern geht beim Gewinn vor Zinsen und Steuern von 200 Millionen Euro aus, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Ergebnisse vom ersten Quartal mitteilte. 2022 verbuchte Palfinger einen Umsatz von 2,2 Milliarden und ein operatives Ergebnis von 150,4 Millionen Euro. in den ersten drei Monaten des Jahres konnte ein Umsatz von etwa 590 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von rund 49 Millionen Euro erwirtschaftet werden, die endgültigen Zahlen wird das Unternehmen dann am 28. April präsentieren, mit einem Plus von 6,0% konnte sich die Aktie an die Spitze der Kursübersicht setzen. Weniger gut verlief der Handel für die Ölwerte, Schoeller-Bleckmann musste nach dem Erholungsversuch des Vortages wieder nachgeben und war mit einem Minus von 1,8% der schwächste Titel des Handels, für OMV gab es einen Rückgang von 0,2%. Einen guten Tag hatte Wienerberger, für den Ziegelhersteller gab es einen Zuwachs von 2,2%. Am Mittwoch werden die aktuellen Inflationsdaten für den März bekannt gegeben. Heute hat bereits UBM Development über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet, am Mittwoch ist dann Marinomed an der Reihe und am Freitag folgt noch Rosenbauer."

