» ATX-Trends: Rosenbauer, S Immo, DO&CO, Erste Group, Bawag ...

24.04.2023

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag wenig verändert beendet, für den April erhobene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone konnten keine Impulse setzen, so war unter Dienstleistern eine Aufhellung der Stimmung auszumachen, während sich die Stimmung in der Industrie verschlechterte. Der ATX ging mit einem minimalen Rückgang von 0,05% aus dem Handel, was auf Wochensicht gesehen eine kleine Verbesserung von 0,3% bedeutete. Es war eine ausgesprochen ruhige Handelswoche, in der sich die täglichen Bewegungen in engen Grenzen hielten. Am Freitag stand Rosenbauer mit der Ergebnisvorlage im Fokus, der Feuerwehrausrüster ist 2022 tief in die roten Zahlen gerutscht, die Baader Bank hielt aber in einer ersten Reaktion an der Einschätzung als „Buy“ und dem Kursziel von 42,0 Euro fest, die Aktie konnte trotz des schlechten Ergebnisses einen Zuwachs von 2,4% erzielen. Neue Analystenmeinungen gab es auch zu den Bankenwerten, die Erste Group hob das Kursziel für die Bawag geringfügig von 49,0 Euro auf 50,0 Euro an, die Einschätzung als „Halten“ wurde bestätigt, für die Aktie ging es um 0,2% nach unten. Die Deutsche Bank meldete sich zu den zwei anderen großen heimischen Banken zu Wort und bestätigte für beide ihre Kursziele sowie die Einstufung als „Kauf“ für die Erste Group als auch das „Halten“ für die Raiffeisen Bank International, für erstere gab es einen Anstieg von 0,7%, die letztere musste 1,9% nachgeben. S Immo musste um 3,0% nachgeben und war damit Schlusslicht in der Kursübersicht, der Immobilienkonzern hat den Kauf von drei Bürogebäuden und einem Hotel in der Tschechischen Republik abgeschlossen, Verkäufer ist der S Immo-Mehrheitseigentümer CPI Property Group.



Verkauft wurde am Freitag auch Schoeller-Bleckmann, für den Ölfeldausrüster gab es einen Abschlag von 2,4%, auch Do & Co endete im negativen Bereich, für den Caterer ging es um 2,1% nach unten. Gekauft wurde hingegen Pierer, der Motorradhersteller war mit einem Plus von 2,5% stärkster Titel des Tages, gefolgt von Polytec, für den Autozulieferer gab es einen Zuwachs von ebenfalls 2,5%. Am Dienstag werden die Bawag, Mayr-Melnhof und die Telekom Austria Auskunft geben über das erste Quartal des laufenden Jahres, am Donnerstag veröffentlichen Strabag und Polytec den Geschäftsbericht über das letzte Jahr und Andritz und Amag berichten über das erste Quartal 2023 und am Freitag geben die Erste Group, Palfinger und die OMV die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt."

(24.04.2023)

