» Reingehört bei Österreichische Post und Rosenbauer (boersen radio.at)

14.08.2023, 2667 Zeichen

Reingehört bei Österreichische Post

Zum Paket-Bereich meint IR-Chef Harald Hagenauer im börsenradio-Interview: "Das Wachstum im Paketbereich geht weiter. Wir lieben alle die Bequemlichkeit und bestellen von zuhause aus, nun kann man die Pakete auch von Zuhause abholen lassen. Das Wachstum kommt im Paket-Geschäft u.a. von chinesischen Anbietern. Viele Leute weichen in Zeiten der Inflation auf Billigprodukte aus. Unser Paket-Portfolio ist am Wachsen und kann durch die hohe Qualitätsdichte gehalten werden. Wir können vor allem in ländlichen Raum wachsen und erwarten uns eine weitere Steigerung im Paketbereich."

Zu den Kosten: "In Zeiten wie diesen spüren wir alle einen Kostenauftrieb, dem wir durch verbesserte Prozesse begegnen aber auch durch Kosten-Weitergabe kompensieren. Wenn wir als Unternehmen weiter erfolgreich sein wollen und weiter investieren wollen, dann müssen wir die Kosten weitergeben."

Zur Lage beim türkischen Unternehmen Aras Kargo: "In der Türkei gibt es Inflationsraten, die je nach Quartal zwischen 30 und 100 Prozent ausmachen. Das verursacht Kostenauftriebe und Währungsturbulenzen. Wir haben damit Volatilität in die Bilanzierung bekommen. Unsere Mannschaft in der Türkei managet das aber sehr gut. Wir sind es gewohnt, dort Kostensteigerungen sehr rasch in die Produktpreispolitik einfließen zu lassen und haben es in der Türkei geschafft, eine Ergebnis-Marge von rund 10 Prozent zu erreichen, das ist sehr gut. Das Gebot der Stunde ist es, monatlich seine Cashbestände auch in Hard currency zu haben. Wir wollen schließlich auch wieder eine Dividende zahlen."

https://boersenradio.at/page/brn/42348/

Reingehört bei Rosenbauer

In börsenradio-Interview meint Rosenbauer CEO Sebastian Wolf zum Produktmix und zu Preisanpassungen: "Wir haben vor allem mehr Umsätze im Nicht-Fahrzeug-Bereich gemacht, also bei Ausrüstung, Komponenten und im Service-Bereich. Im 1. Halbjahr haben wir zwar weniger Fahrzeuge ausgeliefert, aber aufgrund der Preisanpassungen trotzdem mehr Umsatz erzielt. Die Lieferketten sind besser als im letzten Jahr, wir haben aber immer noch Probleme, die Fahrgestelle so zu bekommen, wie wir sie gerne hätten. Ca. jedes zweite Fahrgestell ist noch zu spät. Das erfordert Flexibilität und die haben wir und auch unsere Mitarbeiter. Sich darauf einzustellen, ist aber die neue Normalität. Wir stellen uns u.a. mit Vorratsfahrzeugen darauf ein. In unserer Branche ist noch keine Rezession in Sicht, wir haben sehr gute Auftragseingänge, sind aber Spät-Zykliker und beobachten die Situation sehr genau."

https://boersenradio.at/page/brn/42357/

(Der Input von boersen radio.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.08.)

(14.08.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S5/16: Austro-Banken im Inland fast nie mit Gewinn, börslich schwach, DDR und Verbund-Problem

Bildnachweis

1. Radio, hören, Audio, Lautsprecher - https://pixabay.com/de/photos/radio-alt-jahrgang-retro-2974649/ , (© https://depositphotos.com) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Marinomed Biotech, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Uniqa, Österreichische Post, Bawag, EVN, OMV, voestalpine, Mayr-Melnhof, Strabag, DO&CO, Lenzing, SW Umwelttechnik, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Erste Group, Flughafen Wien, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, S Immo, Telekom Austria, UBM, VIG, Continental, SMA Solar, Siemens, Vonovia SE, Vapiano.

Random Partner Captrace

Captrace ist ein führender Anbieter von Informationssystemen im Bereich Investor Relations. Mit seinem System C◆Tace ermöglicht das Unternehmen dem Emittent größtmögliche Transparenz über seine Investorenstruktur zu erhalten. Durch den Service der Aktionärsidentifikation können Emittenten die Daten ihrer Investoren einfach und zuverlässig über das System C◆Trace von den Banken/Intermediären abfragen. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: 60 Cent "Gewinn" bei Valneva (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.8.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

» Reingehört bei Österreichische Post und Rosenbauer (boersen radio.at)

» In den News: Valneva, Directors Dealings bei Polytec und Wienerberger, R...

» Nachlese: Mirko Lukic singt, Nicola Werdenigg kommt ins Kino (Christian ...

» Wiener Börse Plausch S5/16: Austro-Banken im Inland fast nie mit Gewinn,...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Warimpex, Porr und Pierer Mobility gesuc...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Palantir, C3.AI, Delivery Hero, Barca

» Börsepeople im Podcast S8/04: Mirko Lukic

» Austrian Stocks in English: ATX TR in week 32 down, Ottakringer plans th...