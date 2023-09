Österreich-Depots: AT&S Zusatzposition wieder aufgebaut (Depot Kommentar)

Addiko Group Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.706 Euro, ein Plus von 1047,06 Prozent : -0.40% vs. last #gabb, +6.92% ytd, +73.00% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich bei AT&S wieder eine Zusatzposition aufgebaut.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

BSN MA-Event Deutsche Telekom

BSN MA-Event Continental

BSN Vola-Event Covestro

#gabb #1430

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Telekom qualified for ATX, which is back in positive year to date area after week 35

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Christian Reister

Driftwood No.14 | Berlin

2023

Self published



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt



Helga Paris

Häuser und Gesichter. Halle 1983-85

1986

Galerie Marktschlösschen



Robert Frank

Gli Americani

1959

Il Saggiatore



Ilias Georgiadis

Forecast

2023

Origini edizioni