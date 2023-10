Nachlese: Herbert Scheiblauer, Tamara Albrecht, Therese Frank (Christian Drastil)

02.10.2023, 3027 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX TR mit -0.29 Prozent im Minus bei 6986 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.90% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +2.67% auf 65.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.57% auf 22.7 Euro und Flughafen Wien mit +1.36% auf 48.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15332 ( -0.26%, Ultimo 2022: 13923, 10.12% ytd).

Die Oktober-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ), eine aktuelle News betrifft Linus: LINUS Digital Finance verbessert Ergebnis im 1. Halbjahr 2023 erheblich und steuert Profitabilität an

Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge:https://audio-cd.at/page/podcast/4818/, alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch .

- in Folge S5/50 geht es um zu erwartende höhere Umsätze zum September- und zugleich Quartals-Ultimo. Die Kurse steigen. Und: Herbert Scheiblauer mit Ausblick zur Gewinn-Messe 2023: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4816/

- Tamara Albrecht ist Lehrbeauftragte und Vortragende zu den Themen Kapitalmarkt und Sustainable Finance, davor war sie u.a. Managerin bei der OeKB, Bawag und Kommunalkredit. Unsere Terminvereinbarung für den Podcast hat vor ca. einem Monat stattgefunden, als Tamara als Speakerin für ein Seminar der Wiener Börse advertised wurde. Erst in der direkten Vorbereitung wurde mir dann klar, dass Tamara die Frau eines langjährigen Wegbegleiters und Freunds ist. Dementsprechend locker ist der Talk. Wir sprechen über ein Studium an der WU, Interesse an einem Weltbank-Job, Tätigkeiten in der OeKB, Treasury und Portfolio Management in der Bawag mit u.a. CDOs oder Asset Backed Securities. Für die Kommunalkredit hat Tamara später den 1. Social Covered Bond in Österreich strukturiert, 300 Mio. Euro Volumen. 2019 zog es sie in die Selbstständigkeit und da reden wir über Finanzbildung für Unternehmen, Private, Schwerpunkt Frauen und junge Menschen. Im September 2023 hat Tamara die Vemögensberater-Prüfung gemacht und darf damit auch One-on-One beraten. Also quasi von einer Hochspezialisierung im Kapitalmarkt hin zum breiten Alles-Wissen. Spannend. Mehr unter ...

.... https://geldsache.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4821/

- Therese Frank ist Rechtsanwältin, Speakerin und seit 2022 auch Besitzerin eines Yogastudios in Wien: namasthese in Wien 22, Nähe U2. Meine These zum Namen namasthese hat sich als korrekt herausgestellt und wir sprechen launig über das Angebot von Therese und ihrem Trainerteam für Yoga-Interessierte aller Skills, die Location ist zudem perfekt für Instagram-Selfies. Und wir reden auch darüber, was es mit dem Claim Bad Ass Yoga Bitch auf sich hat und warum man das als Feministin schon sagen darf. Im Übrigen hat Therese tolle Geräusche drauf und ist hiermit für eine Jingle-Effekt-Session eingeladen.HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4819/

https://www.namasthese.yoga

https://www.instagram.com/namasthese.yoga/

