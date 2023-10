Österreich-Depots: Aufwärts (Depot Kommentar)

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin.

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.555 Euro . +0.48% vs. last #gabb, +2.66% ytd, +66.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Der Cash-Anteil wird laufend abgebaut, Gestern ist der Cash-Anteil unter 10 Prozent gegangen erstmals seit 6 Jahren.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(9)

Star der Stunde: Verbund 1.31%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.48%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(4), Bawag(1), OMV(1), Verbund(1), ams-Osram(1), Erste Group(1)

Star der Stunde: Semperit 0.61%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.22%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Wienerberger(1), Verbund(1), Kontron(1)

Star der Stunde: Semperit 0.61%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.22%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Verbund(1), voestalpine(1), AT&S(1), ams-Osram(1)

Smeilinho zu Telekom Austria

Star der Stunde: DO&CO 1.37%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.22%

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: Week 39 with slightly higher values for ATX TR, we visited presenter Palfinger in Salzburg

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged P...

Uwe Bedenbecker

Brighton 1984

2022

Café Royal Books



Uwe Bedenbecker

Sheffield 1991-1992 one

2022

Café Royal Books



René Burri

Die Deutschen

1962

Fretz & Wasmuth



Beate & Heinz Rose

Paare

1972

Langewiesche-Brandt



Henrik Malmström

Do Not Believe Everything

2022

Pseudo Editions