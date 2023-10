» Börsepeople im Podcast S9/12: Julia Stoetzel

Julia Stötzel ist Gründerin und CEO von Junicorn Consulting, einer Beratung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Investor Relations digitaler zu machen. Die Berlinerin ist für die CIRA-Tagung nach Wien gereist und hat auf einen Besuch in meinem Studio vorbeigeschaut. Wir sprechen über eine Karriere, die exakt am 15.9.2008, dem Beginn des Lehman-Crashs, begonnen hat, damals aber bei der recht entspannten NRW Bank. Bei der KPMG ist sie in Financial Services und Corporate Finance eingetaucht, um schliesslich bei Morgan Stanley in London u.a. bei grossen Green Bonds mitzuwirken. Es folgte der Wechsel in die IR mit den Stationen Delivery Hero und About you. Seit April 2022 ist Julia mit Junicorn selbstständig, da geht es um Unicorn vs. Junicorn und Julicorn, um die Juniversity, Equity Stories für junge Leute aufbereitet und den lässigen Street Tweets IR-Podcast im Duett mit Caroline Jabbar (N26).



https://www.junicornconsulting.com



https://open.spotify.com/show/2y0ntCr1IJFkOPEeWAKxPs



Street Tweets auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d2SrJOZYenc



Julia auf Linkedin: https://www.linkedin.com/in/julia-stoetzel/



Help with (Digital) Investor Relations & Financial PR to Get You the Valuation you Deserve | Public Speaker



About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 9 umfasst unter dem Motto „23 Börsepeople“ wieder 23 Talks Presenter der Season 9 ist EY https://www.ey.com/de_at . Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwirschenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .