News zu Palfinger, DO & CO, Andritz, Flughafen Wien, RWT  (Christine Petzwinkler)

17.11.2023, 4533 Zeichen

Palfinger Marine stattet ein weiteres Kabelverlegungsschiff aus. Nachdem in der Vorwoche mitgeteilt wurde, dass das neue Nexans Aurora mit Kränen und weiterem Equipment ausgestattet wird, gibt es nun die Nachricht über die Ausstattung der Monna Lisa der Prysmian Group. Das Schiff soll das neueste Flaggschiff des Unternehmens sein und den Weg zur CO2-Neutralität weisen. Palfinger Marine wurde mit der Lieferung eines umfangreichen Ausrüstungspakets beauftragt. Die Monna Lisa ist 171 Meter lang und bietet Platz für bis zu 120 Personen. Mit einer Kabelzugkraft von 100 Tonnen verfügt es über die tiefste Stromkabelinstallationskapazität auf dem Markt und reicht bis zu einer Wassertiefe von 3.000 Metern. Das Ausstattungspaket von Palfinger besteht u.a. aus einem großen A-Rahmen für den Pflugbetrieb, einer aktiven hubkompensierten Hub-/Schleppwinde, einer Schleppwinde, einer kombinierten Quadranten-/Hilfswinde, zwei Hilfswinden, einer Schleppwalze mit Begrenzungsbolzen, zwei Hangars Laufkräne, zwei Spannaufzüge mit Lukendeckeln, und noch mehr.

Palfinger ( Akt. Indikation: 22,95 /23,30, 1,87%)

Im Conference Call nach den gestern vorgelegten Zahlen sagte DO & CO-Gründer Attila Dogudan, der sich derzeit anlässlich des F1 Grand Prix in Las Vegas befindet, dass man besser im Geschäft sei, als je zuvor. Speziell im Airline Catering konnten in den vergangenen Monaten einige neue Kunden bzw. Destinationen gewonnen werden. In den nächsten Monaten seien die Ergebnisse weiterer Ausschreibungen zu erwarten. Airlines würden sich vor allem auch mit der Bord-Verpflegung von der Konkurrenz abheben wollen, begründet Dogudan das gute Geschäft. Auch für die neue Küche in Miami gebe es derzeit Verhandlungen mit potenziell neuen Kunden. In den nächsten Quartalen könnte es zu Abschlüssen kommen, so der CEO. Als langjähriger Partner der UEFA wird DO & CO auch die Gäste der 51 Matches in 10 Stadien der Fußball EM 2024 in Deutschland betreuen. Laut dem DO & CO-CEO konnte man u.a. aufgrund der vorhandenen Kücheninfrastruktur in Deutschland punkten. Grundsätzlich sei das Upside-Potenzial für DO & CO derzeit so hoch wie nie, so Dogudan. Ziel von DO & CO die nächsten Jahre sei eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent zu erreichen (Anm: Halbjahr: 7,4 Prozent), mittel- bis langfristig will man bei der Marge nachhaltig im zweistelligen Bereich (ca. 15 Prozent) sein. Auch beim Umsatz sei die kommenden Jahre ein deutliches Wachstum zu erwarten.

DO&CO ( Akt. Indikation: 128,20 /128,60, 3,38%)

Andritz liefert eine Methanol-Verflüssigungsanlage an Hyogo Pulp Industries Ltd., einen japanischen Hersteller von ungebleichtem Kraftzellstoff. Die Anlage wird im Werk Tanigawa errichtet, um fossile Stützbrennstoffe durch erneuerbares Flüssigmethanol, ein Nebenprodukt der Chemikalienrückgewinnung, zu ersetzen. Es ist die erste Anlage dieser Art in der japanischen Zellstoffindustrie. Die neue Methanol-Verflüssigungsanlage soll gemeinsam mit einer zuvor bei Andritz in Auftrag gegebenen mehrstufigen Eindampfanlage im Juli 2025 in Betrieb gehen.

Andritz ( Akt. Indikation: 48,94 /49,02, 0,25%)

Wie bereits angekündigt, plant die heimische RWT AG ein Listing in Wien. Wie das Unternehmen nun mitteilt, wird am Montag, dem 20.11. 2023 ein Antrag auf Einbeziehung aller 13.500.000 Stückaktien der Gesellschaft im Vienna MTF der Wiener Börse, Marktsegment "direct market plus", eingebracht. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sollen ab Montag, dem 4.12. 2023, unter der ISIN AT00RWTRACE1 gehandelt werden können. Die Aktie wird in das Handelsverfahren Auktion aufgenommen sein. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 2,68 Euro je Aktie festgesetzt. Die RWT AG ist Eigentümer der RWT Hornegger & Thor GmbH, die sich auf die Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen für die Kraftfahrzeug- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat.

Karriere: Ab 1. Jänner 2024 übernimmt Alexandra Schellhorn, MBA die operative Geschäftsführung der Vienna Airport FBO (fixed-base operator) von Michael Zach und leitet damit die Business und General Aviation Services sowie den VIP Terminal des Flughafen Wien gemeinsam mit Christoph Schmidt, der bereits seit April 2020 als kaufmännischer Geschäftsführer fungiert.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 47,45 /47,85, -1,75%)

Research: Die Analysten von NuWays stufen die Flughafen Wien-Aktie nach Zahlenpräsentation weiter mit Hold ein, erhöhen aber das Kursziel von zuvor 45,0 Euro auf nunmehr 46,0 Euro.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)

(17.11.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch #528: Hat Christoph Boschan das Börseunwort 2023 gespoilert? Gasselsberger stark, RWT startet am 4.12.

Akt. Indikation: 49.08 / 49.16

Uhrzeit: 16:46:15

Veränderung zu letztem SK: 0.53%

Letzter SK: 48.86 ( -0.69%)

Akt. Indikation: 127.20 / 127.60

Uhrzeit: 16:48:17

Veränderung zu letztem SK: 2.58%

Letzter SK: 124.20 ( 2.99%)

Akt. Indikation: 47.95 / 48.15

Uhrzeit: 16:49:04

Veränderung zu letztem SK: -0.93%

Letzter SK: 48.50 ( -3.96%)

Akt. Indikation: 22.85 / 23.25

Uhrzeit: 16:45:33

Veränderung zu letztem SK: 1.54%

Letzter SK: 22.70 ( -2.99%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Agrana, CA Immo, AT&S, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Zumtobel, Rosgix, Erste Group, RBI, Österreichische Post, Pierer Mobility, Verbund, Porr, Frequentis, EVN, Strabag, OMV, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Addiko Bank, Amag, Immofinanz, Marinomed Biotech, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Merck KGaA, Siemens.

Random Partner stock3

Der Münchner FinTech-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader bietet Web-Lösungen für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien. Guidants ist eine Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. >> Besuchen Sie 67 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.11.: Extremes zu Marinomed (Börse Geschichte) (BörseG...

» News zu Palfinger, DO & CO, Andritz, Flughafen Wien, RWT (Christine Pet...

» Nachlese: Addiko Bank und Christoph Eisele (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch #528: Hat Christoph Boschan das Börseunwort 2023 ge...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Warimpex, Do&Co und AT&S gesucht, IRW-Ne...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Deutsche Lobesworte für Standort...

» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, voestalpine ...

» Börsepeople im Podcast S9/21: Christoph Eisele

» BSN Spitout Wiener Börse: Manner geht über den MA100 und MA200