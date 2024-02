News zu Strabag, Verbund, Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

12.02.2024, 2125 Zeichen

Der Baukonzern Strabag wurde für seine Nachhaltigkeitsinitiativen im Bereich „Climate Change“ von der Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) mit der Ratingnote „B“ bewertet. Diese Einstufung entspricht bei CDP dem sogenannten Management Level. Nachhaltigkeit ist in der Strabag-Konzernstrategie 2030 fest verankert, etwa durch kreislaufgerechtes Bauen oder das Ziel, verstärkt im Energiesektor zu bauen. Der Konzern hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein.

Verbund kauft von Kyon Energy, einem deutschen Projektentwickler für Batteriegroßspeicher, eine in Planung befindliche Batteriegroßspeicheranlage in Weißenthurm-Kettig in Rheinland-Pfalz. Der Baubeginn der Anlage mit einer Speicherleistung von 50 Megawatt und einer Speicherkapazität von 116 Megawattstunden ist für 2025 geplant, die Inbetriebnahme soll dann bis Ende 2025/Anfang 2026 folgen. Kyon Energy und Verbund haben bereits mehrere Projekte gemeinsam realisiert. So wurden beispielsweise die Verbund-Speicheranlagen in Iphofen und Diespeck in Bayern mit jeweils 20 Megawatt Speicherleistung Anfang 2023 in Betrieb genommen, wie Kyon mitteilt.

Research: Die Analysten der Deutsche Bank stufen Verbund weiter mit Sell ein und kürzen das Kursziel von 74,0 auf 61,0 Euro. Die Analysten der Citigroup stufen Verbund von Verkaufen auf Neutral hoch, reduzieren das Kursziel aber von 75,0 auf 67,0 Euro. Societe Generale bestätigt Verbund mit Verkaufen und kürzt das Kursziel von 70,1 auf 64,1 Euro.

In der Vorwoche ging in Deutschland die Renk Group an die Börse, ab heute ist die neue deutsche Aktie auch im internationalen Marktsegment global market der Wiener Börse handelbar. Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein Anbieter hocheffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik in den Bereichen Verteidigung, Energie und Industrie.

