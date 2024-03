Reingehört bei Zumtobel (boersen radio.at)

11.03.2024, 2111 Zeichen

Zumtobel-CFO Thomas Erath von der weltgrößten Lichtmesse Light + Buildingzur Stimmung in der Branche: „Die Stimmung ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der schwächelnden Bauindustrie, etwas bedeckt. Aber begeisternd ist das, was in Zukunft an neuen Produkten kommt. Wie Produkte neu gefertigt werden, wie nachhaltig Produkte erzeugt werden, wie Produkte aus recycelten Materialien auf den Markt kommen oder zirkulär wieder in den Wertschöpfungskreis integriert werden."

Zu den Zahlen: "Aufgrund der hohen Lohnsteigerungen haben wir natürlich zu kämpfen. Die wirtschaftliche Dynamik hat stark an Schwung verloren über das letzte Jahr. Aber wir sind gut aufgestellt und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Nach jeder Nacht kommt wieder ein Tag. Wir gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation in nächster Zukunft wieder einmal normalisieren wird. Wir leiden viel weniger im Lichtgeschäft als im Komponenten-Geschäft. Im Lichtgeschäft sind wir stabil und resilient, im Komponenten-Geschäfts sehen wir, dass die Kunden noch immer zu hohe Lagerstände haben und zu wenig Dynamik in dem Markt ist. In letzter Zeit hat sich die Stimmung etwas aufgehellt, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Hier müssen wir schauen, wie die Entwicklung in der nächsten Zukunft ist.

Zur Zukunft: "Wir glauben schon, dass in absehbarer Zeit Dynamik in den Markt kommen muss. Lagerstände können nicht ewig hoch bleiben, es wird wieder verstärkt zu Momentum im Komponenten-Geschäft kommen. Ich gehe davon aus, dass der Plafond erreicht ist."

Zum IoT-System Keyture: Das ist ein Iot Key Feature System, das über das Internet gesteuert werden kann, das realtime sich Situationen anpasst. Es kann von überall auf der Welt über das Internet betätigt werden. Wir haben gute Kundenanfragen und sind sehr positiv, dass das System in der Zukunft positiv zur Umsatzgenerierung beitragen wird. Ich denke, dass die ersten Verkaufszahlen in drei bis vier Monaten kommen werden."

