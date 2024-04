Robert Abend ist Vorstand der in Deutschland börsenotierten stock3 AG, seine Plattform stock3.com ist für einen Tagesgeschäft-affinen Börse-Fanboy wie mich die Heimat im DACH-Raum. Wir sprechen über den quasi zeitgleichen Start unserer Finanzplattform-Aktivitäten im Jahr 2000, Robert mit BörseGo, wir damals mit wirtschaftsblatt.at. Robert ist am weit grösseren Markt Deutschland und mit deutlich mehr unternehmerischem Mut deutlich davongewachsen, der Umsatz von stock3 liegt bei ca. 12 Mio. Euro, die Market Cap bei 20 Mio. Euro, was mir grossen Respekt abzollt. Wir sprechen über Early Days, über die drei Vorgänger-Brands BörseGo, Godmode Trader und Guidants, über Krisen, Awards, Apps, Terminals sowie auch Brokerize, Tradermacher und Trades. Ein Angebot an Robert hatte ich auch. https://stock3.com About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 12 umfasst unter dem Motto „24 Börsepeople“ 24 Talks. Presenter der Season 12 ist Re:Guest, https://www.reguest.io/de/buchungssoftware-hotel/1-0.html .Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-boerse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .

