ATX-Trends: VIG, Strabag, CA Immo, Wienerberger ...

02.09.2024, 2493 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,65 Prozent und 3.730,00 Punkten. Andere Börsen in Europa zeigten sich ohne klare Richtung. Die am Freitag gemeldeten Inflationsdaten in Europa und den USA untermauerten die Hoffnungen auf anstehende Zinssenkungen, lagen aber im Rahmen der Erwartungen und wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Die Inflation in der Eurozone hat sich im August abgeschwächt und mit 2,2 Prozent den tiefsten Stand seit drei Jahren erreicht. Die Inflationsrate nähert sich damit weiter dem EZB-Zielwerte von 2,0 Prozent und macht damit den Weg für Zinssenkungen frei. Gut gesucht waren in Wien zum Wochenschluss die Aktien der Stromkonzerne EVN und Verbund und gewannen 2,6 bzw. 1,1 Prozent. Titel der Vienna Insurance Group stiegen um 1,6 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich die Aktien von Versorgern und Versicherern, die besonders deutlich von Zinssenkungen profitieren könnten, unter den Tagesgewinnern. Strabag-Aktien legten nach Meldung von Halbjahreszahlen 1,3 Prozent zu. Der Baukonzern hat einen Anstieg des Nettoergebnisses von 23 Prozent im ersten Halbjahr 2024 gemeldet. Betriebsergebnis und Umsatz waren hingegen leicht rückläufig. Die Zahlen waren laut Analysten wie erwartet ausgefallen und lieferten keine Überraschungen.



Schwach zeigten sich CA Immo mit einem Minus von 3,1 Prozent. Unter den größeren Verlierern fanden sich auch Mayr-Melnhof mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Die Aktien von Lenzing und Wienerberger reagierten nicht merklich auf neue Analysteneinstufungen. Lenzing ermäßigten sich um 0,2 Prozent auf 30,85 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie des Faserherstellers in Reaktion auf die Halbjahreszahlen von 32,80 auf 32,70 Euro revidiert. Die Empfehlung "Hold" wurde bestätigt. Wienerberger befestigten sich um 0,2 Prozent auf 29,86 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die Aktien des Baustoffherstellers von 38,6 auf 32,8 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "hold" wurde in Reaktion auf die Halbjahresergebnisse gleichzeitig bestätigt. Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt der in dieser Woche anstehen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August. Die US-Notenbank Fed beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Börsianer damit neue Hinweise auf die kommende Fed-Sitzung im September."

(02.09.2024)

