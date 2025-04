» LinkedIn-NL: Wilder Ostermix mit Bottom line #froheostern

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 107/365: Gründonnerstag war diesmal zu zugleich April-Verfallstag, weil der 3. Freitag des Monats diesmal auf den Karfreitag fällt, da gibt es keinen Handel. Auch der Ostermontag ist handelsfrei. Erst am Dienstag geht es dann weiter. Heute erzähle ich ostergerecht etwas, das man sich dann (Links anbei) anschauen sollte. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7137 Wiener Börse Bull & Bär beim Eierpecken: https://photaq.com/page/pic/96973 https://www.linkedin.com/company/wiener-borse-ag/posts/ Franziska Schmalzl Bull & Bär shameless: https://photaq.com/page/pic/96974 https://franziskaschmalzl.com

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 108/365: Peter Szopo auf LinkedIn: „2024 (!!!) war die Lücke in der Produktivitäts- und BIP-Entwicklung, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten zwischen der EU und den USA aufgetan hat, ein Hauptthema der wirtschaftspolitischen Debatte in der EU“. Das ist der Begleittext zum untenstehenden Chart aus einem aktuellen WIFO-Bericht über europäische Wirtschaftspolitik. Die Rufzeichen stammen von mir. Abgesehen davon, dass die Feststellung faktisch falsch ist, weil der Chart klar zeigt, dass sich die Lücke bereits vor drei Jahrzehnten zu öffnen begann, ist es erstaunlich, dass es bis 2024 dauerte, bis dieses Problem überhaupt auf EU-Ebene adressiert wurde. Eigentlich hätte man schon Mitte der 2000er Jahre bemerken müssen, dass Europa den Anschluss verliert. Stattdessen nahm die Brüsseler Regulierungsdampfwalze erst nach 2010 richtig Fahrt auf – mit der Konsequenz, dass sich die die relativen Produktivitätseinbußen der EU-Wirtschaft noch beschleunigten -, während wichtige Themen wie z.B. jenes der Capital Market Union komplett ignoriert wurden. Die Reports der Herren Draghi und Letta aus dem Vorjahr sind ja nett und teilweise analytisch bereichernd (obwohl bei Letta auch Hang zur Schwurbelei erkennbar ist). Aber sie sind auch das Eingeständnis, dass das Spitzenpersonal der EU und ihre Stäbe 20 Jahre lange geschlafen bzw. eine die Probleme noch verschärfende Politik betrieben haben. Rätselhaft bleibt daher: Worauf beruht der weit verbreitete Glaube, dass die weitere Zentralisierung in der EU - also die Kompetenzverschiebung zu Institutionen und Stäben, die jahrzehntelang an der Realität vorbei agierten - Europa in eine glorreiche wirtschaftliche Zukunft führen wird? Empiriebasiert ist er nicht." About: Peter Szopo ist Eigentümer von GEMetrixx e.U., war jahrelang in Grossbanken tätig. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7145

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 109/365: Welche zehn deutschen Aktien könnten von den milliardenschweren Investitionen der neuen Bundesregierung profitieren? Analysten der Deutsche Bank haben Kandidaten identifiziert und die Welt-Redaktion hat für "Alles auf Aktien" (danke für die Zitatgenehmigungen Holger Zschäptiz) eine AAA-Idee des Tages daraus gemacht. Und ja, es waren nicht nur deutsche Aktien dabei. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7148 https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/ http://www.palfinger.com

Birgit Niessner ist Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Oesterreichischen Nationalbank. Wir sprechen über einen Start bei der Investmentbank Austria und dann lange und schöne Jahre in Afrika mit einem ganz starken persönlichen Highlight, das ich jetzt nicht spoilern will. Es folgte der Ruf der Erste Group, dies knapp vor Lehman und Birgit konnte quasi als Comebackerin die risikomässige Neuaufstellung der Bankenbranche miterleben und -gestalten, ihr Research richtete sich zunächst nach innen und später nach aussen, was spannende Nuancen mit sich bringt. Nach einem EIB-Intermezzo in Luxemburg ging es zur RBI und schliesslich zur ÖNB, in Birgits Team arbeiten aktuell mehr als 60 Expertinnen am Research zu Herausforderungen unserer Zeit, zB Inflation, Trump, Budgetdefizit. Und in den hauseigenen Podcast mit der Fragestellung "Wie ist Österreich in diese Lage geraten?" spielen wir rein. Emerging Markets sind nach wie vor ein Liebkind der Volkswirtin. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7138/ Podcast mit Birgit Niessner und Klaus Vondra: https://www.oenb.at/Presse/die-nationalbank-der-podcast/oenb-podcast-folge-53.html https://www.oenb.at/Presse/die-nationalbank-der-podcast.html https://www.oenb.at/Presse/oenb-blog.html

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7133 - ATX am vorgezogenen April-Verfall unverändert, gute Osterbilanz - News zu Flughafen Wien, Cleen Energy - Karfreitag und Ostermontag kein Handel an der Wiener Börse - ein Tipp für alle, die nie an der Börse investieren und die langfristigen Renditen liegen lassen wollen (siehe Ö1 in den Shownotes) - SBO präsentiert am Österreichischen Aktientag - weiter gehts im Podcast

Zwei Leute aus der Finanzbranche, die Fussball lieben, treffen sich einmal im Monat zum C&C Weltfussball Monthly. C&C, das sind einerseits C(hristian) Drastil, Host von audio-cd.at und andererseits C(lemens) Faustenhammer von der RBI. Und Monthly steht natürlich für monatlich, in der Folge für April geht es um Schmerzen rund um Rapid und das ÖFB-Nationalteam, um die Semifinalpaarungen in den europäischen Wettbewerben und die Nummer 6-10 in der Länderwertung (Österreich 13) und wieder zwei Cliffhanger, einer fällt in die Richtung Wunschtraum. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7147 Martin Bruckner (Viktoria Pilsen): https://audio-cd.at/page/podcast/6939 C&C Jänner, Februar und März zum Nachhören: https://audio-cd.at/search/monthly Börsepeople Clemens Faustenhammer: https://audio-cd.at/page/podcast/5919/ Der Newsletter con Clemens: https://dividendpost.net/newsletter/

Soulsurfing Podcast Episode 6 by Monika Kletzmayr, also noch 2 Folgen bis zum Ende der ersten Staffel (im Podcast spreche ich von nur noch einer Folge - typisch, der Kopf ist schon wieder voraus ;-) In dieser persönlichen Solo-Episode spreche ich über das Vertrauen in unser inneres Wissen. Über das feine Gespür, das sich nicht laut aufdrängt, aber da ist – wenn wir still genug werden, um es zu hören. Themen dieser Folge: - Intuition als Wegweiser: Wie du dein inneres Wissen erkennst - Die Kunst, nicht alles sofort wissen zu müssen – sondern Schritt für Schritt zu gehen - Geduld als gelebtes Vertrauen – und warum dein Tempo genau richtig ist Diese Episode ist eine Einladung, dich mit deiner eigenen Klarheit zu verbinden – jenseits von Druck und Zweifeln. Vielleicht trägst du die Antwort längst in dir. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7149 Wenn du mit mir sprechen willst, vereinbare hier gerne einen Termin oder schreibe mir auf LinkedIn: https://calendly.com/monikakletzmayr/herzensklarheit Link zur allen Soulsurfing Folgen auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/2U4X77PYHRANlTvUMTxIMB