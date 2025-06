LinkedIn-NL: Bernhard gibt unseren Minister:innen Schulnoten (bessere als ich früher hatte ...)

Bernhard Krumpel und Christian Drastil besprechen ein paar Schulnoten (Peter Hanke, Gerhard Karner, Beate Meinl-Reisinger) für die Regierung incl. Betragensnoten (nur wenige Ausrutscher). Es geht auch um Sport mit Fussball vs. Radwegen, um Nachwuchssorgen, Social Media, Merchandising wie Stocker Coins, Vorarlberg, Propagandasteuern vs. Vermögenssteuern und Zwentendorf. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7477 Bisherige Folgen: https://audio-cd.at/search/krumpel http://www.krumpel.at About: Bernhard Krumpel hat eine sportpsychologische Ausbildung absolviert, war Pressesprecher bei Grosskonzernen und in der Politik. Er ist Gerichtssachverständiger für Kommunikation, PR und Medien am HG Wien bzw. Lektor an der Webster Private University Vienna sowie der FH St. Pölten. Gemeinsam wollen wir Business Athletes sein und mit durchaus sportlichem Wording analysieren, was die neue Regierung mit ihrem grossen Kader bewerkstelligen kann.

- Raluca Heigl ist Head of Data Governance and Data Management bei der Volksbank Wien. Die gebürtige Rumänin hat in Bukarest studiert und ihre Karriere Anfang der Nullerjahre bei der HVB ebendort gestartet, dies verbunden mit raschem Aufstieg und schönen Stories. 2007 folgte der Wechsel zur Bank Austria nach Wien und kurz danach interessierte sich die Volksbank für die Datenexpertin, mittlerweile ist Raluca schon fast 18 Jahre im Haus. Wir sprechen über den Weg von der SEPA-Managerin zur Organisation der Kernbankensysteme, die Funktionen als Head of Business Consulting bzw. Data Governance & Data Management bis hin zu erst CDO und dann CDAO des Konzerns, wobei Raluca das A wichtig ist. Wir reden aber auch über Diversität, KI, Mathe, Coden, einen MBA, Certible, das Hiring, die Freude an der Arbeit. Und über das Backen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7470/ http://www.volksbank.at https://jobs.volksbank.at

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 171/365: "Das Wirtschaftswort der Woche: Kleinanleger", dies postete die Börse Berlin in unserer Facebook-Gruppe und punktet mit Facts zum GS Retail Favorites Basket, der das Anlegerverhalten der US-Kleinanleger nachinvestiert. Das Ergebnis überrascht. Super unterwegs ist man auch bei wikifolio. Risikohinweise natürlich immer dabei. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7475 https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice 170/365: In der ÖBAG schlummern weitere Milliardenerlöse, stellt Franz Schellhorn in den Salzburger Nachrichten fest. Eigentlich sollten wir in Anbetracht einer Budgetkrise über Privatisierung sprechen. „Sich irgendwo mit einer Sperrminorität einzukaufen, ist ein wahnsinnig defensiver Ansatz. Ist die Politik einmal im Unternehmen, werden Postenbesetzungen vorgenommen, die Performance verschlechtert sich. Wir haben das alles zigmal durchgespielt. Es ist eine Art Interventionsspirale: Man verschlechtert die Bedingungen – ich sage nur Lohnpolitik oder Vermögenssteuerdebatte – und das kompensiert man, indem der Staat einsteigt. Das ist eine Wirtschaftspolitik aus dem letzten Jahrhundert und nicht für die Zukunft gedacht.” Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7469 Das ganze Interview lesen Sie hier (Paywall): https://lnkd.in/dU2Gpf2z

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7474 - ATX zum Juni-Verfallstag stärker - FACC sehr fest - Rekord für die Boschan-Innovation namens Feiertagshandel gestern - News zu UKO - Research zu Telekom und Kontron - weiter gehts im Podcast

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/7467 - ATX zu Fronleichnam leichter - Amag, Flughafen und Telekom gesucht - News zu FACC, EVN, Strabag, Kontron, AT&S - NuWays auch für Wien

