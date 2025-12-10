Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
10.12.2025, 3280 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.33% vs. last #gabb, +27.88% ytd, +113.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141,711. Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,19 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.368,08 €
|+36,19% / +12.852,32 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,8500 EUR
|1.092,50 €
|+10,91 % / +107,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7250 EUR
|1.113,88 €
|+11,67 % / +116,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0000 EUR
|984,00 €
|0,00 % / 0,00 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,1500 EUR
|2.554,30 €
|+157,23 % / +1.561,28 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,9000 EUR
|1.697,40 €
|+70,37 % / +701,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|120,8500 EUR
|1.450,20 €
|+48,92 % / +476,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|42,7800 EUR
|1.368,96 €
|+37,56 % / +373,76 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,0400 EUR
|1.007,68 €
|+0,80 % / +8,04 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|193,1000 EUR
|965,50 €
|+7,28 % / +65,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,5000 EUR
|1.560,00 €
|+63,43 % / +605,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,7750 EUR
|1.204,88 €
|+21,70 % / +214,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3000 EUR
|1.887,10 €
|+89,28 % / +890,11 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,3000 EUR
|977,40 €
|+2,07 % / +19,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|71,9000 EUR
|2.516,50 €
|+158,63 % / +1.543,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,0200 EUR
|1.029,42 €
|+3,08 % / +30,78 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|21,8300 EUR
|1.113,33 €
|+11,95 % / +118,83 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7500 EUR
|1.303,50 €
|+31,67 % / +313,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,6250 EUR
|1.041,25 €
|+6,34 % / +62,05 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,3500 EUR
|1.667,50 €
|+69,46 % / +683,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,8800 EUR
|794,00 €
|-19,39 % / -191,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2750 EUR
|1.637,50 €
|+63,75 % / +637,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,9500 EUR
|1.733,20 €
|+74,46 % / +739,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|36,5800 EUR
|1.829,00 €
|+85,22 % / +841,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9100 EUR
|1.084,44 €
|+9,04 % / +89,88 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,7000 EUR
|1.967,50 €
|+99,24 % / +980,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6500 EUR
|1.081,25 €
|+8,67 % / +86,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,0500 EUR
|1.367,10 €
|+36,96 % / +368,90 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,1900 EUR
|1.929,13 €
|+94,00 % / +934,72 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,2750 EUR
|885,85 €
|-9,61 % / -94,15 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|55,5000 EUR
|1.776,00 €
|+82,87 % / +804,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5000 EUR
|874,00 €
|-12,59 % / -125,86 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,5000 EUR
|1.054,50 €
|+6,42 % / +63,64 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Martina Geisler (EY) sieht für Österreich eine solide IPO-Pipeline bei Small & Mid Caps sowie Spin-Offs
