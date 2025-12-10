SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.12.2025, 2039 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185

Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.

https://martina-draper.at
Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(10.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2m9frWqoqLW8cZbEqOGiz7 Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland -

Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.

https://stiftung-nextgen.at

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Codara
Rechtsabteilungen aufgepasst! Niemand möchte das Regulatory Monitoring machen, aber jemand muss es tun. Zum Glück gibt es Codara: Die KI-gestützte Software von Codara automatisiert das Monitoring von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen. So arbeiten Sie effizienter, reduzieren Sie Legal-Compliance-Risiken und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben. Mehr Infos gibt es auf codara.com. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

Random Partner

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...

» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...

» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...

» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S5/16: Klaus della Torre


Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar


Börsepeople im Podcast S18/10: Jürgen Schmitt


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus dem Handel
Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt 2,28 Prozent
Tecnotree gewinnt CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025
Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG und Warimpex für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Gaming als Wachstumstreiber: Virtual Reality, iGaming, eSports & weitere Trends für 2026




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), Strabag(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Pierer Mobility(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.92%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.69%, Rutsch der Stunde: FACC -1.33%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), Versicherer top und Opening Bell neu startet mit Ciao 2007 und mir

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Adriano Zanni
    Estratti di giorni cupi
    2025
    Boring Machines

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag



    Autor: Christian Drastil

    10.12.2025, 2039 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185

    Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.

    https://martina-draper.at
    Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
    Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
    Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


    (10.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/2m9frWqoqLW8cZbEqOGiz7 Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland -

    Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.

    https://stiftung-nextgen.at

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Codara
    Rechtsabteilungen aufgepasst! Niemand möchte das Regulatory Monitoring machen, aber jemand muss es tun. Zum Glück gibt es Codara: Die KI-gestützte Software von Codara automatisiert das Monitoring von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen. So arbeiten Sie effizienter, reduzieren Sie Legal-Compliance-Risiken und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben. Mehr Infos gibt es auf codara.com. 

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

    Random Partner

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...

    » Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...

    » Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...

    » Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

    » ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S5/16: Klaus della Torre


    Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar


    Börsepeople im Podcast S18/10: Jürgen Schmitt


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus dem Handel
    Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt 2,28 Prozent
    Tecnotree gewinnt CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025
    Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG und Warimpex für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Gaming als Wachstumstreiber: Virtual Reality, iGaming, eSports & weitere Trends für 2026




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), Strabag(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1), Palfinger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Pierer Mobility(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.92%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1)
      BSN MA-Event Münchener Rück
      Star der Stunde: Pierer Mobility 0.69%, Rutsch der Stunde: FACC -1.33%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), Versicherer top und Opening Bell neu startet mit Ciao 2007 und mir

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de