Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
10.12.2025
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.
https://martina-draper.at
Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople" 25 Talks.
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
https://open.spotify.com/episode/2m9frWqoqLW8cZbEqOGiz7
Börsepeople im Podcast S22/10: Manfred Wieland - Manfred Wieland ist Gründer von stiftung-nextgen und mehrfacher Stiftungsvorstand in Österreich und Liechtenstein. Wir sprechen über Stationen wie California, die Bawag, die UBS, die ZKB; das grosse Thema sind aber Stiftungen und Manfreds Aktivität stiftung-nextgen, in der Knowhow aus verschiedensten Disziplinen in der Tradition einer Manufaktur zur Stiftungsveredelung gebündelt wird. Ziel: Die Idee der Stiftung heute und morgen als sinnstiftende und zukunftsträchtige Institution für Familien zu festigen. Es geht zudem um einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg, einen Event in Eisenstadt mit u.a. Ralf Rangnick und Norbert Zimmermann, aber auch um Triathlon und Boxen.
https://stiftung-nextgen.at
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Codara
Rechtsabteilungen aufgepasst! Niemand möchte das Regulatory Monitoring machen, aber jemand muss es tun. Zum Glück gibt es Codara: Die KI-gestützte Software von Codara automatisiert das Monitoring von Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen. So arbeiten Sie effizienter, reduzieren Sie Legal-Compliance-Risiken und gewinnen Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben. Mehr Infos gibt es auf codara.com.
