» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185

Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.



https://martina-draper.at

Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/

Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q



Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche.

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47

