LinkedIn-NL: Das Börsehandbuch mit Nationalbibliothek-Input, Baader Trading Days, ATX vs. MATX (?) und ATXFive

In eigener Sache: Das Börsehandbuch 2024/25 hat auch starke Präsenz der Österreichische Nationalbibliothek , die Schnittmenge ist grösser als man denkt.

- Episode 232/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Ein Rechenspiel mit DAX, MDAX, ATX und MATX, den es nicht gibt, aber den ich rechnerisch herleite. https://audio-cd.at/page/podcast/7742

- Episode 231/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Baader Bank bietet mit den Baader Trading Days ein neues Finanz-Event für Privatanleger. Am 25. und 26. Oktober 2025 finden erstmals die Baader Trading Days in München statt. Um Finanzwissen für Interessierte, Einsteiger und Erfahrene zugänglicher zu machen, veranstaltet die Baader Bank erstmals ein Finanz-Event für Privatanleger. Zahlreiche Kooperationspartner der Baader Bank und ihrer Handelsmarke Baader Trading stellen sich an den beiden Veranstaltungstagen vor und präsentieren ihr Angebot für Privatkunden. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl von Experten-Vorträgen und prominenten Speakern aus der Finanzwelt. Alle Infos unter: https://www.baadertrading.de/baader-trading-days

- ATX im Minus

- Nebenwerte gesucht

- Zahlen von Porr, News zu Strabag, Frequentis, Post,

- Research zu Kapsch TrafficCom und Porr

- weiter gehts im Podcast

- ATX im Minus

- Agrana und FACC gesucht

- Zahlen von FACC, Kapsch TrafficCom

- Aktiendeals bei AT&S,

- Research zu Flughafen Wien und Frequentis

- weiter gehts im Podcast

- ATX rund ein Prozent im Plus

- Strabag weiter gesucht und über 90

- News zu Flughafen Wien, Pierer Mobility

- Research zu Polytec

- Erste Group aktuell über 20 Prozent, Rep-Faktor-Alert

- ATX Five Blick

- ein spontaner Alsercast #15 am 20.8., weil bis 21.8. 9:30 auf der Auktionsplattform Aurena Original 6B47-Sachen zu ersteigern sind. Und durchaus sehr schöne Stücke mit guten Preisen. Ich bin am Schaukastenmodell des Althanquartiers dran und habe preistreibend gewirkt. Weitere Links: Mobilitätsthemen von Martina Salomon & Hans Huber kurz kommentiert. https://audio-cd.at/page/podcast/7741

- Trizi Schoeppl ist Corporate Communications und Sustainabiliy Managerin beim Börsekandidaten waterdrop und ganz aktuell mit einer Kapitalmarktstudie für die Generations X, Y und Z ("Wahrnehmung visueller Inhalte in Online-Geschäftsberichten durch unterschiedliche Generationen") aktiv. Wir sprechen zunächst über diese Arbeit für die FH St. Pölten und dann über einen spannenden Werdegang bis hin zu waterdrop, dabei über Nachhaltigkeit, Ecovadis, Shop-Konzepte, die Mehrmals-Publisher von Trending Topics oder Tennis plus Mirjam Puchner minus Einwegplastiken. Trizi steht für Patrizia und reicht bis zu Pasta, Töpfern und Pflanzen. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/7737/- https://www.waterdrop.de

- IPO-Spotlight mit Trending Topics: Warum der Börsengang für waterdrop Sinn macht - Gründer und CMO Henry Murray

