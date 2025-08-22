(Christian Drastil)
Um 10:15 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4792 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.00% auf 7.385 Euro, dahinter Porr mit +1.63% auf 29.625 Euro und Bawag mit +1.05% auf 115.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24289 (+0.05%, Ultimo 2024: 19909, 22.00% ytd).
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)
Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip
