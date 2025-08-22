SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.08.2025, 399 Zeichen

Um 10:15 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4792 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.00% auf 7.385 Euro, dahinter Porr mit +1.63% auf 29.625 Euro und Bawag mit +1.05% auf 115.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24289 (+0.05%, Ultimo 2024: 19909, 22.00% ytd).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)


(22.08.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:SBO, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, FACC, Verbund, OMV, Rosenbauer, VIG, Frequentis, Addiko Bank, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Marinomed Biotech, Porr, RWT AG, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, RWE, Fresenius.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Addiko, Research zu FACC (Christine ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse am Vormittag schwächer: FACC, Porr und Bawag gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MATX, Alsercast, Porr, Kapsch, Caterina...

» ATX-Trends: Strabag, Porr, Mayr-Melnhof ...

» Börsepeople im Podcast S20/14: Caterina Vizzardelli

» LinkedIn-NL: Das Börsehandbuch mit Nationalbibliothek-Input, Baader Trad...

» Österreich-Depots: Korrektur knapp unter den Hochs (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 21.8.: Bitte wieder so wie im Startjahr 1991 (Börse Gesc...

» Nachlese: 6B47 und ein Rechenspiel mit DAX, MDAX, ATX und MATX, den es n...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Rheinmetall, Wacker Chemie am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
DAX-Frühmover: Commerzbank, Siemens Energy, Rheinmetall, Deutsche Post, Vonovia SE, Mercedes-Benz Group, Fresenius, SAP, Volkswagen Vz. und Brenntag
Wie Manz, SBO, SMA Solar, Drillisch, Commerzbank und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten
Wie Rheinmetall, Commerzbank, Sartorius, Beiersdorf, Deutsche Post und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Analysten zu FACC: "Auf dem richtigen Weg"
Uniqa wird beim Ausblick konkreter




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Semperit 0.6%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.61%
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.04%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.44%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(4), Porr(2), Uniqa(1), VIG(1)
    BSN MA-Event Semperit
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.14%, Rutsch der Stunde: RBI -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), Strabag(2), Rosenbauer(1), Kontron(1), OMV(1), voestalpine(1)
    BSN MA-Event E.ON
    Star der Stunde: AT&S 2.72%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.48%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Agrana(3), Porr(3), Österreichische Post(2), Kontron(2), Strabag(1), Uniqa(1), Flughafen Wien(1), VIG(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #956: ATX leicht rauf, gestern unterbrachen starke Palfinger-News the candy colored clown they called the sandman

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Le Corbusier
    Aircraft
    1935
    The Studio

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    22.08.2025, 399 Zeichen

    Um 10:15 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 4792 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.00% auf 7.385 Euro, dahinter Porr mit +1.63% auf 29.625 Euro und Bawag mit +1.05% auf 115.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24289 (+0.05%, Ultimo 2024: 19909, 22.00% ytd).

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)


    (22.08.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:SBO, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, FACC, Verbund, OMV, Rosenbauer, VIG, Frequentis, Addiko Bank, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Marinomed Biotech, Porr, RWT AG, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, RWE, Fresenius.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Addiko, Research zu FACC (Christine ...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse am Vormittag schwächer: FACC, Porr und Bawag gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. MATX, Alsercast, Porr, Kapsch, Caterina...

    » ATX-Trends: Strabag, Porr, Mayr-Melnhof ...

    » Börsepeople im Podcast S20/14: Caterina Vizzardelli

    » LinkedIn-NL: Das Börsehandbuch mit Nationalbibliothek-Input, Baader Trad...

    » Österreich-Depots: Korrektur knapp unter den Hochs (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 21.8.: Bitte wieder so wie im Startjahr 1991 (Börse Gesc...

    » Nachlese: 6B47 und ein Rechenspiel mit DAX, MDAX, ATX und MATX, den es n...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Rheinmetall, Wacker Chemie am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    DAX-Frühmover: Commerzbank, Siemens Energy, Rheinmetall, Deutsche Post, Vonovia SE, Mercedes-Benz Group, Fresenius, SAP, Volkswagen Vz. und Brenntag
    Wie Manz, SBO, SMA Solar, Drillisch, Commerzbank und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Rheinmetall, Commerzbank, Sartorius, Beiersdorf, Deutsche Post und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Analysten zu FACC: "Auf dem richtigen Weg"
    Uniqa wird beim Ausblick konkreter




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Semperit 0.6%, Rutsch der Stunde: CPI Europe AG -0.61%
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.04%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.44%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(4), Porr(2), Uniqa(1), VIG(1)
      BSN MA-Event Semperit
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.14%, Rutsch der Stunde: RBI -0.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Porr(3), Strabag(2), Rosenbauer(1), Kontron(1), OMV(1), voestalpine(1)
      BSN MA-Event E.ON
      Star der Stunde: AT&S 2.72%, Rutsch der Stunde: Agrana -2.48%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Agrana(3), Porr(3), Österreichische Post(2), Kontron(2), Strabag(1), Uniqa(1), Flughafen Wien(1), VIG(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #956: ATX leicht rauf, gestern unterbrachen starke Palfinger-News the candy colored clown they called the sandman

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Lucas Olivet
      Medicine Tree
      2024
      Skinnerboox

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Ció Prat i Bofill
      Milions d’estels i un somni
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank