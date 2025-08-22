Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Christian Drastil
22.08.2025, 3326 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.815 Euro (heute erstmals über 140.000). Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 283 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,50 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.346,70 €
|+30,50% / +10.830,94 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,3000 EUR
|1.115,00 €
|+13,20 % / +130,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,9250 EUR
|1.132,88 €
|+13,57 % / +135,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|20,3250 EUR
|1.666,65 €
|+67,84 % / +673,63 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,7300 EUR
|979,83 €
|-1,88 % / -18,81 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|4,9600 EUR
|1.220,16 €
|+22,47 % / +223,86 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,2000 EUR
|1.382,40 €
|+41,96 % / +408,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|41,0800 EUR
|1.314,56 €
|+32,09 % / +319,36 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|18,9900 EUR
|1.272,33 €
|+27,28 % / +272,69 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|223,5000 EUR
|1.117,50 €
|+24,17 % / +217,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|85,6000 EUR
|1.369,60 €
|+43,48 % / +415,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|23,9750 EUR
|1.078,88 €
|+8,98 % / +88,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|7,3650 EUR
|1.229,96 €
|+23,37 % / +232,97 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,1000 EUR
|937,80 €
|-2,07 % / -19,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|57,4000 EUR
|2.009,00 €
|+106,47 % / +1.036,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,1400 EUR
|1.220,94 €
|+22,26 % / +222,30 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|24,0200 EUR
|1.225,02 €
|+23,18 % / +230,52 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,1250 EUR
|990,25 €
|+1,13 % / +11,05 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|38,1500 EUR
|1.907,50 €
|+93,85 % / +923,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,6600 EUR
|833,00 €
|-15,43 % / -152,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3000 EUR
|1.650,00 €
|+65,00 % / +650,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,6250 EUR
|1.659,00 €
|+67,00 % / +665,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|30,7000 EUR
|1.535,00 €
|+55,44 % / +547,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4800 EUR
|1.392,00 €
|+39,20 % / +392,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,2000 EUR
|1.108,80 €
|+11,49 % / +114,24 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|86,9000 EUR
|2.172,50 €
|+120,00 % / +1.185,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,5800 EUR
|1.197,50 €
|+20,35 % / +202,50 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,7000 EUR
|1.345,40 €
|+34,78 % / +347,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,5400 EUR
|1.592,58 €
|+60,15 % / +598,17 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,1750 EUR
|884,45 €
|-9,75 % / -95,55 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|46,8500 EUR
|1.499,20 €
|+54,37 % / +528,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5400 EUR
|943,92 €
|-5,59 % / -55,94 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|31,8800 EUR
|1.179,56 €
|+19,04 % / +188,70 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)
Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip
