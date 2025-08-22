» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

22.08.2025, 3326 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.815 Euro (heute erstmals über 140.000). Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 283 liegt (von mehr als 30.000).

Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,50 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)

(22.08.2025)

BSN Podcasts

Börsegeschichte Podcast: Gorbi Crash - im August des ATX-Startjahrs 1991 sah man einen viertägigen Urvater von Buy the Dip

Aktien auf dem Radar:SBO, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, FACC, Verbund, OMV, Rosenbauer, VIG, Frequentis, Addiko Bank, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Marinomed Biotech, Porr, RWT AG, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, RWE, Fresenius.

