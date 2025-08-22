SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.08.2025, 3326 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 140.815 Euro (heute erstmals über 140.000). Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 283 liegt (von mehr als 30.000).

Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,50 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.346,70 +30,50% / +10.830,94
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,3000 EUR 1.115,00 +13,20 % / +130,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,9250 EUR 1.132,88 +13,57 % / +135,38
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 20,3250 EUR 1.666,65 +67,84 % / +673,63
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,7300 EUR 979,83 -1,88 % / -18,81
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 4,9600 EUR 1.220,16 +22,47 % / +223,86
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,2000 EUR 1.382,40 +41,96 % / +408,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 41,0800 EUR 1.314,56 +32,09 % / +319,36
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,9900 EUR 1.272,33 +27,28 % / +272,69
DO&CO AT0000818802 5Stk. 223,5000 EUR 1.117,50 +24,17 % / +217,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 85,6000 EUR 1.369,60 +43,48 % / +415,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 23,9750 EUR 1.078,88 +8,98 % / +88,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 7,3650 EUR 1.229,96 +23,37 % / +232,97
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,1000 EUR 937,80 -2,07 % / -19,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 57,4000 EUR 2.009,00 +106,47 % / +1.036,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,1400 EUR 1.220,94 +22,26 % / +222,30
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 24,0200 EUR 1.225,02 +23,18 % / +230,52
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,8000 EUR 1.306,80 +32,00 % / +316,80
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,1250 EUR 990,25 +1,13 % / +11,05
Palfinger AT0000758305 50Stk. 38,1500 EUR 1.907,50 +93,85 % / +923,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,6600 EUR 833,00 -15,43 % / -152,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,3000 EUR 1.650,00 +65,00 % / +650,00
Porr AT0000609607 56Stk. 29,6250 EUR 1.659,00 +67,00 % / +665,56
RBI AT0000606306 50Stk. 30,7000 EUR 1.535,00 +55,44 % / +547,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4800 EUR 1.392,00 +39,20 % / +392,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,2000 EUR 1.108,80 +11,49 % / +114,24
Strabag AT000000STR1 25Stk. 86,9000 EUR 2.172,50 +120,00 % / +1.185,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,5800 EUR 1.197,50 +20,35 % / +202,50
UBM AT0000815402 62Stk. 21,7000 EUR 1.345,40 +34,78 % / +347,20
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,5400 EUR 1.592,58 +60,15 % / +598,17
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,1750 EUR 884,45 -9,75 % / -95,55
VIG AT0000908504 32Stk. 46,8500 EUR 1.499,20 +54,37 % / +528,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5400 EUR 943,92 -5,59 % / -55,94
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 31,8800 EUR 1.179,56 +19,04 % / +188,70

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.08.)


(22.08.2025)

    Aktien auf dem Radar:SBO, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Amag, FACC, Verbund, OMV, Rosenbauer, VIG, Frequentis, Addiko Bank, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Marinomed Biotech, Porr, RWT AG, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, RWE, Fresenius.

