PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
25.08.2025, 859 Zeichen
Die Analysten der Baader Bank stufen die Uniqa-Aktie nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Add und Kursziel 15,5 Euro ein. Sie meinen: "Uniqa erzielte im ersten Halbjahr 2025 starke Ergebnisse und erhöhte die Gewinnprognose vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 auf 490–510 Mio. Euro (+11 bis 15 Prozent ggü VJ). Die verbesserte Prognose erscheint durchaus erreichbar und dürfte eine deutliche Dividendenerhöhung ermöglichen. Mit Blick auf die Zukunft deuten die Kommentare des Managements auf ein Potenzial zur Verbesserung der mittelfristigen Ziele des Konzerns hin. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sind wir überzeugt, dass Uniqa auch auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiven Value bietet."
Uniqa ( Akt. Indikation: 12,34 /12,40, -2,60%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)
Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus
Uniqa
Uhrzeit: 14:40:51
Veränderung zu letztem SK: -0.79%
Letzter SK: 12.70 ( -1.85%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht
» SportWoche Podcast ÖTV-Spitzentennis: Intro mit dem Konzept Austro-Top10...
» ATX-Trends: FACC, AT&S, Uniqa, VIG, Erste Group, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Daniel Stelter, Quiz, Michael Weidner
» LinkedIn-NL: Das Saturday Late Night Podcast Quiz zu 70s, 80s, 90s, dazu...
» Wiener Börse Party #974: ATX im Minus, AT&S stark, Österreichischer Akti...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.8.: EuroTeleSites, Andritz, Gorbi (Börse Geschichte) ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Unser Robot sagt: FACC, Verbund (#gabb Radar)
- PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)
- Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr u...
- Jumping the ship und Buying the Dip bei wikifolio...
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- ATX TR-Frühmover: Erste Group, RBI, Uniqa, EVN, L...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 223/365: Erneut (und ganz aktuell) Input zum Thema junge Investor:innen bei Öst. Wertpapieren
Episode 223/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Morgen startet die Emission des bereits 20. Windkraft-Bonds der WEB Windenergie AG. Ich habe Beate Zöchmeister, Head of Inves...
Books josefchladek.com
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Christian Reister
Pressure
2025
Self published
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Pia-Paulina Guilmoth
Flowers Drink the River
2024
Stanley / Barker
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
25.08.2025, 859 Zeichen
Die Analysten der Baader Bank stufen die Uniqa-Aktie nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Add und Kursziel 15,5 Euro ein. Sie meinen: "Uniqa erzielte im ersten Halbjahr 2025 starke Ergebnisse und erhöhte die Gewinnprognose vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 auf 490–510 Mio. Euro (+11 bis 15 Prozent ggü VJ). Die verbesserte Prognose erscheint durchaus erreichbar und dürfte eine deutliche Dividendenerhöhung ermöglichen. Mit Blick auf die Zukunft deuten die Kommentare des Managements auf ein Potenzial zur Verbesserung der mittelfristigen Ziele des Konzerns hin. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sind wir überzeugt, dass Uniqa auch auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiven Value bietet."
Uniqa ( Akt. Indikation: 12,34 /12,40, -2,60%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)
Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus
Uniqa
Uhrzeit: 14:40:51
Veränderung zu letztem SK: -0.79%
Letzter SK: 12.70 ( -1.85%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, SBO, Mayr-Melnhof, Amag, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Verbund, OMV, Rosgix, CPI Europe AG, VIG, ATX Prime, Uniqa, Addiko Bank, AT&S, Erste Group, Porr, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Semperit, Telekom Austria, RWE, Fresenius, Zalando, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Vonovia SE.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr und Erste Group gesucht
» SportWoche Podcast ÖTV-Spitzentennis: Intro mit dem Konzept Austro-Top10...
» ATX-Trends: FACC, AT&S, Uniqa, VIG, Erste Group, RBI ...
» Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Daniel Stelter, Quiz, Michael Weidner
» LinkedIn-NL: Das Saturday Late Night Podcast Quiz zu 70s, 80s, 90s, dazu...
» Wiener Börse Party #974: ATX im Minus, AT&S stark, Österreichischer Akti...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.8.: EuroTeleSites, Andritz, Gorbi (Börse Geschichte) ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Unser Robot sagt: FACC, Verbund (#gabb Radar)
- PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)
- Wiener Börse zu Mittag etwas fester: FACC, Porr u...
- Jumping the ship und Buying the Dip bei wikifolio...
- wikifolio Champion per ..: Christoph Gum mit Alph...
- ATX TR-Frühmover: Erste Group, RBI, Uniqa, EVN, L...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 223/365: Erneut (und ganz aktuell) Input zum Thema junge Investor:innen bei Öst. Wertpapieren
Episode 223/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Morgen startet die Emission des bereits 20. Windkraft-Bonds der WEB Windenergie AG. Ich habe Beate Zöchmeister, Head of Inves...
Books josefchladek.com
Le Corbusier
Aircraft
1935
The Studio
Luca Bani & Gael del Río
Oddments
2024
Ediciones Posibles
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions