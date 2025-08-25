» PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)

25.08.2025, 859 Zeichen

Die Analysten der Baader Bank stufen die Uniqa-Aktie nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Add und Kursziel 15,5 Euro ein. Sie meinen: "Uniqa erzielte im ersten Halbjahr 2025 starke Ergebnisse und erhöhte die Gewinnprognose vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 auf 490–510 Mio. Euro (+11 bis 15 Prozent ggü VJ). Die verbesserte Prognose erscheint durchaus erreichbar und dürfte eine deutliche Dividendenerhöhung ermöglichen. Mit Blick auf die Zukunft deuten die Kommentare des Managements auf ein Potenzial zur Verbesserung der mittelfristigen Ziele des Konzerns hin. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sind wir überzeugt, dass Uniqa auch auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiven Value bietet."

