Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Research zu Uniqa (Christine Petzwinkler)

25.08.2025, 859 Zeichen

Die Analysten der Baader Bank stufen die Uniqa-Aktie nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Add und Kursziel 15,5 Euro ein. Sie meinen: "Uniqa erzielte im ersten Halbjahr 2025 starke Ergebnisse und erhöhte die Gewinnprognose vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 auf 490–510 Mio. Euro (+11 bis 15 Prozent ggü VJ). Die verbesserte Prognose erscheint durchaus erreichbar und dürfte eine deutliche Dividendenerhöhung ermöglichen. Mit Blick auf die Zukunft deuten die Kommentare des Managements auf ein Potenzial zur Verbesserung der mittelfristigen Ziele des Konzerns hin. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn sind wir überzeugt, dass Uniqa auch auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiven Value bietet."
Uniqa ( Akt. Indikation:  12,34 /12,40, -2,60%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)


(25.08.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S20/15: Philipp Bagus




Uniqa
Akt. Indikation:  12.58 / 12.62
Uhrzeit:  14:40:51
Veränderung zu letztem SK:  -0.79%
Letzter SK:  12.70 ( -1.85%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

    Star der Stunde: Rosenbauer 1.58%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -0.59%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Porr(4), Frequentis(1), Verbund(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Uniqa 1.38%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.06%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1), DO&CO(1), RBI(1), Verbund(1)
    BSN Vola-Event FACC
    Star der Stunde: Frequentis 2.25%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.52%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Verbund(3)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 2.3%, Rutsch der Stunde: Uniqa -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: RBI(2), SBO(1), VIG(1), AT&S(1), Uniqa(1), Strabag(1)
    Uniqa
    Akt. Indikation:  12.58 / 12.62
    Uhrzeit:  14:40:51
    Veränderung zu letztem SK:  -0.79%
    Letzter SK:  12.70 ( -1.85%)



     

      Star der Stunde: Rosenbauer 1.58%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -0.59%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Porr(4), Frequentis(1), Verbund(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Uniqa 1.38%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.06%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(1), DO&CO(1), RBI(1), Verbund(1)
      BSN Vola-Event FACC
      Star der Stunde: Frequentis 2.25%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.52%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Verbund(3)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 2.3%, Rutsch der Stunde: Uniqa -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: RBI(2), SBO(1), VIG(1), AT&S(1), Uniqa(1), Strabag(1)
