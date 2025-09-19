PIR-News: News zu Agrana, Bawag (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
Website
19.09.2025, 1115 Zeichen
Agrana stockt den Vorstand auf: Austria Juice-CEO Franz Ennser wird mit Wirkung zum 1. November 2025 für drei Jahre zum neuen Mitglied des Agrana-Vorstands bestellt, teilt das Unternehmen mit. Als Chief Operations Officer (COO) wird Franz Ennser für die Ressorts Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence inkl. Arbeitssicherheit und Investitionen sowie Einkauf/Logistik/Supply Chain verantwortlich sein. Franz Ennser ist seit 1998 in der Agrana-Gruppe beschäftigt und seit 2014 CEO der Austria Juice. Somit besteht der Agrana-Vorstand aus Stephan Büttner, Norbert Harringer, Stephan Meeder und Franz Ennser.
Agrana ( Akt. Indikation: 12,15 /12,35, 1,66%)
Aktienkäufe: Bawag-Vorstand Satyen Shah hat den Kauf von 15.950 Bawag-Aktien zu je 110,0 Euro über die Wiener Börse gemeldet. Er hat über den SSS Family Trust gekauft, einer Treuhand zugunsten naher Angehöriger, wie aus einer Meldung hervorgeht. Erst kürzlich hat er den Kauf von 10.000 Aktien gemeldet.
Bawag ( Akt. Indikation: 112,20 /112,30, 0,94%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.09.)
Agrana
Uhrzeit: 13:52:09
Veränderung zu letztem SK: 1.24%
Letzter SK: 12.05 ( -3.21%)
Bawag
Uhrzeit: 14:08:02
Veränderung zu letztem SK: 0.72%
Letzter SK: 111.20 ( 3.93%)
