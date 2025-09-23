SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.09.2025, 3398 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.71% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 512 liegt (von mehr als 30.000). Ich habe am Freitag bei Kapsch TrafficCom weiter zugekauft und der Titel ist jetzt die grösste Position.

Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 330,31 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.280,59 +30,31% / +10.764,83
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 20,9000 EUR 1.045,00 +6,09 % / +60,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 12,3250 EUR 1.170,88 +17,38 % / +173,38
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
AT&S AT0000969985 82Stk. 21,9000 EUR 1.795,80 +80,84 % / +802,78
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,2300 EUR 894,33 -10,45 % / -104,31
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,0000 EUR 1.476,00 +48,15 % / +479,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 114,1000 EUR 1.369,20 +40,60 % / +395,40
Bechtle DE0005158703 32Stk. 38,2500 EUR 1.224,00 +22,99 % / +228,80
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 18,3600 EUR 1.230,12 +23,06 % / +230,48
DO&CO AT0000818802 5Stk. 224,5000 EUR 1.122,50 +24,72 % / +222,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 82,8500 EUR 1.325,60 +38,87 % / +371,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 23,6500 EUR 1.064,25 +7,50 % / +74,25
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,2200 EUR 1.539,74 +54,44 % / +542,75
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,3000 EUR 941,40 -1,69 % / -16,20
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 59,5000 EUR 2.082,50 +114,03 % / +1.109,50
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 7,4500 EUR 1.273,95 +27,57 % / +275,31
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 27,8700 EUR 1.421,37 +42,92 % / +426,87
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,8000 EUR 1.306,80 +32,00 % / +316,80
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 29,2250 EUR 993,65 +1,48 % / +14,45
Palfinger AT0000758305 50Stk. 36,3250 EUR 1.816,25 +84,58 % / +832,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 15,3500 EUR 767,50 -22,08 % / -217,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2500 EUR 1.625,00 +62,50 % / +625,00
Porr AT0000609607 56Stk. 29,8500 EUR 1.671,60 +68,26 % / +678,16
RBI AT0000606306 50Stk. 28,7200 EUR 1.436,00 +45,42 % / +448,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,5700 EUR 1.055,88 +6,17 % / +61,32
Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,7000 EUR 1.967,50 +99,24 % / +980,00
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,3300 EUR 1.166,25 +17,21 % / +171,25
UBM AT0000815402 62Stk. 21,6000 EUR 1.339,20 +34,16 % / +341,00
Uniqa AT0000821103 127Stk. 12,3700 EUR 1.570,99 +57,98 % / +576,58
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 61,0250 EUR 854,35 -12,82 % / -125,65
VIG AT0000908504 32Stk. 45,5500 EUR 1.457,60 +50,08 % / +486,40
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5300 EUR 926,44 -7,34 % / -73,42
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,3000 EUR 1.084,10 +9,41 % / +93,24

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)


(23.09.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addiko launcht mit EBRD/EU die SME Academy, VIG beim Aktientag dabei




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Addiko Bank, Pierer Mobility, Frequentis, Mayr-Melnhof, Lenzing, Agrana, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Henkel, BASF, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf, Fresenius, Instone Real Estate.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.9.: Semperit, Strabag, Verbund, Frequentis (Börse Ges...

» Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addik...

» Nachlese: Der Norwegische Staatsfonds, CD SES Awards für Shareholder Exc...

» PIR-News: News zu Frequentis, Addiko, EuroTeleSites, Research zu Agrana ...

» VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana, Pierer Mobility gesucht

» ATX-Trends: Telekom Austria, Erste Group, Strabag, Porr ...

» LinkedIn-NL: Lilli Tagger im ÖTV-Spitzentennis-Podcast und der Norwegisc...

» Wiener Börse Party #995: Nach dem fetten ATX-Umstellungstag heute sehr r...


