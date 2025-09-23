Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.09.2025, 3398 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.71% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 512 liegt (von mehr als 30.000). Ich habe am Freitag bei Kapsch TrafficCom weiter zugekauft und der Titel ist jetzt die grösste Position.
Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 330,31 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.280,59 €
|+30,31% / +10.764,83 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,9000 EUR
|1.045,00 €
|+6,09 % / +60,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,3250 EUR
|1.170,88 €
|+17,38 % / +173,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|21,9000 EUR
|1.795,80 €
|+80,84 % / +802,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,2300 EUR
|894,33 €
|-10,45 % / -104,31 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,0000 EUR
|1.476,00 €
|+48,15 % / +479,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,1000 EUR
|1.369,20 €
|+40,60 % / +395,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,2500 EUR
|1.224,00 €
|+22,99 % / +228,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|18,3600 EUR
|1.230,12 €
|+23,06 % / +230,48 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|224,5000 EUR
|1.122,50 €
|+24,72 % / +222,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|82,8500 EUR
|1.325,60 €
|+38,87 % / +371,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|23,6500 EUR
|1.064,25 €
|+7,50 % / +74,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,2200 EUR
|1.539,74 €
|+54,44 % / +542,75 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,3000 EUR
|941,40 €
|-1,69 % / -16,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|59,5000 EUR
|2.082,50 €
|+114,03 % / +1.109,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,4500 EUR
|1.273,95 €
|+27,57 % / +275,31 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|27,8700 EUR
|1.421,37 €
|+42,92 % / +426,87 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,2250 EUR
|993,65 €
|+1,48 % / +14,45 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|36,3250 EUR
|1.816,25 €
|+84,58 % / +832,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,3500 EUR
|767,50 €
|-22,08 % / -217,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2500 EUR
|1.625,00 €
|+62,50 % / +625,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,8500 EUR
|1.671,60 €
|+68,26 % / +678,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|28,7200 EUR
|1.436,00 €
|+45,42 % / +448,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,5700 EUR
|1.055,88 €
|+6,17 % / +61,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,7000 EUR
|1.967,50 €
|+99,24 % / +980,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,3300 EUR
|1.166,25 €
|+17,21 % / +171,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,6000 EUR
|1.339,20 €
|+34,16 % / +341,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,3700 EUR
|1.570,99 €
|+57,98 % / +576,58 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,0250 EUR
|854,35 €
|-12,82 % / -125,65 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,5500 EUR
|1.457,60 €
|+50,08 % / +486,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5300 EUR
|926,44 €
|-7,34 % / -73,42 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,3000 EUR
|1.084,10 €
|+9,41 % / +93,24 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)
Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addiko launcht mit EBRD/EU die SME Academy, VIG beim Aktientag dabei
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Addiko Bank, Pierer Mobility, Frequentis, Mayr-Melnhof, Lenzing, Agrana, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Henkel, BASF, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf, Fresenius, Instone Real Estate.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.9.: Semperit, Strabag, Verbund, Frequentis (Börse Ges...
» Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addik...
» Nachlese: Der Norwegische Staatsfonds, CD SES Awards für Shareholder Exc...
» PIR-News: News zu Frequentis, Addiko, EuroTeleSites, Research zu Agrana ...
» VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana, Pierer Mobility gesucht
» ATX-Trends: Telekom Austria, Erste Group, Strabag, Porr ...
» LinkedIn-NL: Lilli Tagger im ÖTV-Spitzentennis-Podcast und der Norwegisc...
» Wiener Börse Party #995: Nach dem fetten ATX-Umstellungstag heute sehr r...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Neue Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 23.9.: Semperit, Strabag, Verbund...
- Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis ...
- Nachlese: Der Norwegische Staatsfonds, CD SES Awa...
- #gabb Volumensradar: Telekom Austria, Strabag (#g...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #143: Zinsen rauf oder runter? (Josef Obergantschnig)
Die nächste Zinssitzung der US-Notenbank steht ante-portas. Wohin geht die Reise? Wusstest du, dass in den 1980er Jahren der Zinssatz auf 19% gestiegen ist? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest,...
Books josefchladek.com
Luca Bani & Gael del Río
Oddments
2024
Ediciones Posibles
Le Corbusier
Aircraft
1935
The Studio
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
23.09.2025, 3398 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : +0.71% vs. last #gabb, +26.74% ytd, +111.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.001 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 512 liegt (von mehr als 30.000). Ich habe am Freitag bei Kapsch TrafficCom weiter zugekauft und der Titel ist jetzt die grösste Position.
Passiv: Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 330,31 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.280,59 €
|+30,31% / +10.764,83 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|20,9000 EUR
|1.045,00 €
|+6,09 % / +60,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,3250 EUR
|1.170,88 €
|+17,38 % / +173,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|21,9000 EUR
|1.795,80 €
|+80,84 % / +802,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,2300 EUR
|894,33 €
|-10,45 % / -104,31 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,0000 EUR
|1.476,00 €
|+48,15 % / +479,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|114,1000 EUR
|1.369,20 €
|+40,60 % / +395,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|38,2500 EUR
|1.224,00 €
|+22,99 % / +228,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|18,3600 EUR
|1.230,12 €
|+23,06 % / +230,48 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|224,5000 EUR
|1.122,50 €
|+24,72 % / +222,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|82,8500 EUR
|1.325,60 €
|+38,87 % / +371,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|23,6500 EUR
|1.064,25 €
|+7,50 % / +74,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,2200 EUR
|1.539,74 €
|+54,44 % / +542,75 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,3000 EUR
|941,40 €
|-1,69 % / -16,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|59,5000 EUR
|2.082,50 €
|+114,03 % / +1.109,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|7,4500 EUR
|1.273,95 €
|+27,57 % / +275,31 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|27,8700 EUR
|1.421,37 €
|+42,92 % / +426,87 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|29,2250 EUR
|993,65 €
|+1,48 % / +14,45 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|36,3250 EUR
|1.816,25 €
|+84,58 % / +832,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,3500 EUR
|767,50 €
|-22,08 % / -217,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2500 EUR
|1.625,00 €
|+62,50 % / +625,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,8500 EUR
|1.671,60 €
|+68,26 % / +678,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|28,7200 EUR
|1.436,00 €
|+45,42 % / +448,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,5700 EUR
|1.055,88 €
|+6,17 % / +61,32 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,7000 EUR
|1.967,50 €
|+99,24 % / +980,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,3300 EUR
|1.166,25 €
|+17,21 % / +171,25 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,6000 EUR
|1.339,20 €
|+34,16 % / +341,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,3700 EUR
|1.570,99 €
|+57,98 % / +576,58 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,0250 EUR
|854,35 €
|-12,82 % / -125,65 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,5500 EUR
|1.457,60 €
|+50,08 % / +486,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5300 EUR
|926,44 €
|-7,34 % / -73,42 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,3000 EUR
|1.084,10 €
|+9,41 % / +93,24 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)
Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addiko launcht mit EBRD/EU die SME Academy, VIG beim Aktientag dabei
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Strabag, Addiko Bank, Pierer Mobility, Frequentis, Mayr-Melnhof, Lenzing, Agrana, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, SBO, Wienerberger, Volkswagen Vz., Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Allianz, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Henkel, BASF, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf, Fresenius, Instone Real Estate.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.9.: Semperit, Strabag, Verbund, Frequentis (Börse Ges...
» Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis mit News gesucht, Addik...
» Nachlese: Der Norwegische Staatsfonds, CD SES Awards für Shareholder Exc...
» PIR-News: News zu Frequentis, Addiko, EuroTeleSites, Research zu Agrana ...
» VIG beim 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Frequentis, Agrana, Pierer Mobility gesucht
» ATX-Trends: Telekom Austria, Erste Group, Strabag, Porr ...
» LinkedIn-NL: Lilli Tagger im ÖTV-Spitzentennis-Podcast und der Norwegisc...
» Wiener Börse Party #995: Nach dem fetten ATX-Umstellungstag heute sehr r...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Neue Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
- Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 23.9.: Semperit, Strabag, Verbund...
- Wiener Börse Party #996: ATX stärker, Frequentis ...
- Nachlese: Der Norwegische Staatsfonds, CD SES Awa...
- #gabb Volumensradar: Telekom Austria, Strabag (#g...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #143: Zinsen rauf oder runter? (Josef Obergantschnig)
Die nächste Zinssitzung der US-Notenbank steht ante-portas. Wohin geht die Reise? Wusstest du, dass in den 1980er Jahren der Zinssatz auf 19% gestiegen ist? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest,...
Books josefchladek.com
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published