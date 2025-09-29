SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX-Trends: Wienerberger, AT&S, Palfinger, Strabag, Porr ...

29.09.2025, 2583 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit moderaten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 4.654,25 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss etwas nach oben. Die am Nachmittag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten wurden tendenziell positiv aufgenommen, wirkten sich aber unterm Strich nicht stark auf die Aktienmärkte aus. Das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß - der PCE-Kerndeflator - stieg im August zum Vorjahreszeitraum wie von Experten erwartet um 2,9 Prozent und signalisiert damit weiter eine Preisdynamik, die klar oberhalb des Fed-Ziels liegt. Die Konsumausgaben und privaten Einkommen legten im August etwas stärker zu als erwartet. Der von der Uni Michigan veröffentlichte Indikator der US-Verbraucherstimmung trübte sich im September hingegen stärker als erwartet einn. Insgesamt ließen die Daten den Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank weiter Raum, hieß es von Experten.

Stark gesucht waren in Wien zum Wochenschluss Voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns waren mit einem Plus von 3,3 Prozent die Tagesgewinner im ATX. Auch an anderen Börsen legten Stahlwerte zu. Die EU will einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge mit neuen Schutzmaßnahmen auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und Billigimporte aus China reagieren. Schon in den kommenden Wochen wolle die EU-Kommission weitreichende Schutzzölle gegen chinesischen Stahl und daraus hergestellte Produkte von über 25 bis 50 Prozent verhängen, berichtete die Zeitung unter Verweis auf hochrangige Brüsseler Beamte.

Größere Nachfrage gab es auch in den Aktien des Baukonzerns Strabag (plus 2,4 Prozent) und des Versicherers Vienna Insurance Group (plus 2,1 Prozent). Versicherungswerte waren am Freitag europaweit gut gesucht. Palfinger stiegen nach einer Analystenempfehlung um 0,9 Prozent auf 35,20 Euro. Die Experten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kranherstellers bestätigt und das Kursziel unverändert bei 50,0 Euro belassen.

Unter Druck kamen die Wienerberger-Aktien und waren mit einem Minus von 5,2 Prozent das Schlusslicht im ATX. Die Lenzing-Aktien büßten nach Medienberichten über drohende Stellenstreichungen 4,5 Prozent ein. Beim Faserhersteller könnten 500 Jobs wackeln - 200 Stellen sollen laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) und "Krone" noch heuer abgebaut werden. Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S folgten dem europaweit schwachen Trend der Halbleiterwerte und verloren 1,8 Prozent."


(29.09.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #16: Gunter Deuber sieht ein positives Q4, neue ATX-Rekorde aber erst im Jahr 2026




 

Aktien auf dem Radar:FACC, Frequentis, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Addiko Bank, Erste Group, OMV, VIG, Uniqa, Wienerberger, Andritz, Agrana, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz, Lenzing, Telekom Austria, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Deutsche Post, Hannover Rück, Fresenius Medical Care.

Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger siegt erneut, Karrierehoch Joel Schwärzler, Jürgen Melzer resümiert Bad Waltersdorf

    Ende Woche 38/2025: Es war wieder ein tolle Woche. Lllli Tagger gewinnt schon wieder ein ITF-Turnier und das bedeutet natürlich ein neues Karriere-Hoch, Joel Schwärzler hat aus Bad Waltersdorf eben...

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit moderaten Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 4.654,25 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss etwas nach oben. Die am Nachmittag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten wurden tendenziell positiv aufgenommen, wirkten sich aber unterm Strich nicht stark auf die Aktienmärkte aus. Das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß - der PCE-Kerndeflator - stieg im August zum Vorjahreszeitraum wie von Experten erwartet um 2,9 Prozent und signalisiert damit weiter eine Preisdynamik, die klar oberhalb des Fed-Ziels liegt. Die Konsumausgaben und privaten Einkommen legten im August etwas stärker zu als erwartet. Der von der Uni Michigan veröffentlichte Indikator der US-Verbraucherstimmung trübte sich im September hingegen stärker als erwartet einn. Insgesamt ließen die Daten den Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank weiter Raum, hieß es von Experten.

    Stark gesucht waren in Wien zum Wochenschluss Voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns waren mit einem Plus von 3,3 Prozent die Tagesgewinner im ATX. Auch an anderen Börsen legten Stahlwerte zu. Die EU will einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge mit neuen Schutzmaßnahmen auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und Billigimporte aus China reagieren. Schon in den kommenden Wochen wolle die EU-Kommission weitreichende Schutzzölle gegen chinesischen Stahl und daraus hergestellte Produkte von über 25 bis 50 Prozent verhängen, berichtete die Zeitung unter Verweis auf hochrangige Brüsseler Beamte.

    Größere Nachfrage gab es auch in den Aktien des Baukonzerns Strabag (plus 2,4 Prozent) und des Versicherers Vienna Insurance Group (plus 2,1 Prozent). Versicherungswerte waren am Freitag europaweit gut gesucht. Palfinger stiegen nach einer Analystenempfehlung um 0,9 Prozent auf 35,20 Euro. Die Experten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kranherstellers bestätigt und das Kursziel unverändert bei 50,0 Euro belassen.

    Unter Druck kamen die Wienerberger-Aktien und waren mit einem Minus von 5,2 Prozent das Schlusslicht im ATX. Die Lenzing-Aktien büßten nach Medienberichten über drohende Stellenstreichungen 4,5 Prozent ein. Beim Faserhersteller könnten 500 Jobs wackeln - 200 Stellen sollen laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) und "Krone" noch heuer abgebaut werden. Die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S folgten dem europaweit schwachen Trend der Halbleiterwerte und verloren 1,8 Prozent."


    (29.09.2025)

    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #16: Gunter Deuber sieht ein positives Q4, neue ATX-Rekorde aber erst im Jahr 2026




     

    Aktien auf dem Radar:FACC, Frequentis, Mayr-Melnhof, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Addiko Bank, Erste Group, OMV, VIG, Uniqa, Wienerberger, Andritz, Agrana, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz, Lenzing, Telekom Austria, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, E.ON , RWE, MTU Aero Engines, Deutsche Post, Hannover Rück, Fresenius Medical Care.

    Agrana
    Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger siegt erneut, Karrierehoch Joel Schwärzler, Jürgen Melzer resümiert Bad Waltersdorf

      Ende Woche 38/2025: Es war wieder ein tolle Woche. Lllli Tagger gewinnt schon wieder ein ITF-Turnier und das bedeutet natürlich ein neues Karriere-Hoch, Joel Schwärzler hat aus Bad Waltersdorf eben...

