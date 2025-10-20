SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S21/14: Franzi Brandmeier

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
20.10.2025, 1863 Zeichen

Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/7975

Franzi Brandmeier ist Head of Business Development and Partnerships bei Airtime Software. Bei der CIRA-Jahreskonferenz 2025 standen wir nebeneinander auf einem Panel ("The New Online World") und vor zwei Wochen hatten wir schon Kontakt im Zuge der "Austria on Air". Also viel aktuelle Themen zu Investor Relations. Aber natürlich ist auch diese Folge der Karriere gewidmet. Franzi war schon als Kind Schauspielerin und hat sich in der Folge für die Kapitalmärkte interessiert, weil man ja das Verdiente irgendwie anlegen muss. Aber nicht nur das: Als Zukunftsforscherin und Neuroscientistin gibt sie Einblicke in die Welt von morgen. Da passt auch "Gutes zieht Kreise". Wir haben am Tag nach der CIRA-Konferenz aufgenommen, da sei mir ein Hangover verziehen (es wurde mit mehreren Zeugen ja wirklich sehr spät, weil es schön war). Spannend jedenfalls, was Montega und Airtime (und damit auch Franzi. die sich auch für Yoga Zeit nimmt) alles für den österreichischen Markt tun.

https://www.franziska-brandmeier.com
https://airtime-software.com
https://montega.de

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(20.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

