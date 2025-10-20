» Börsepeople im Podcast S21/14: Franzi Brandmeier

20.10.2025, 1863 Zeichen

Franzi Brandmeier ist Head of Business Development and Partnerships bei Airtime Software. Bei der CIRA-Jahreskonferenz 2025 standen wir nebeneinander auf einem Panel ("The New Online World") und vor zwei Wochen hatten wir schon Kontakt im Zuge der "Austria on Air". Also viel aktuelle Themen zu Investor Relations. Aber natürlich ist auch diese Folge der Karriere gewidmet. Franzi war schon als Kind Schauspielerin und hat sich in der Folge für die Kapitalmärkte interessiert, weil man ja das Verdiente irgendwie anlegen muss. Aber nicht nur das: Als Zukunftsforscherin und Neuroscientistin gibt sie Einblicke in die Welt von morgen. Da passt auch "Gutes zieht Kreise". Wir haben am Tag nach der CIRA-Konferenz aufgenommen, da sei mir ein Hangover verziehen (es wurde mit mehreren Zeugen ja wirklich sehr spät, weil es schön war). Spannend jedenfalls, was Montega und Airtime (und damit auch Franzi. die sich auch für Yoga Zeit nimmt) alles für den österreichischen Markt tun.



https://www.franziska-brandmeier.com

https://airtime-software.com

https://montega.de

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

