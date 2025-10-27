SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S21/17: Florian Dangl

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
27.10.2025, 1781 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8004

Florian Dangl ist Head of Private Banking & Treasury bei der Volksbank. Wir reden über lange Jahre bei der Erste Group, erwähnen Andreas Treichl, Herbert Juranek, Hannes Leobacher, Franz Hochstrasser und auch sein heutiger CEO bei Volksbank, Gerald Fleischmann, war damals ein Kollege bei der Ersten, für die Florian auch zur Rumänien-Akquise, zur BCR, gegangen ist. In der zweiten Hälfte der Zehner-Jahre folgte die erste Phase von Florian bei der Volksbank als Head of Marketing, Sales & Product Management, dann tauchte er in die Fintech-Welt ein und kam in Folge in den Vorstand der DenizBank und später der bank99. Seit Februar 2023 ist Florian wieder bei der Volksbank, eben als Head of Private Banking & Treasury. Da tauchen wir in beide Bereiche ein und stellen auch eine aktuelle nachhaltige Privatanleger-Anleihe der Volksbank vor. Letztendlich geht es noch um den Drive der Bank, Kaffee, den Wecker, Sport und natürlich um "Gutes zieht Kreise".

https://www.volksbank.at.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 19 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 21 ist die Volksbank https://www.volksbank.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(27.10.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S21/17: Florian Dangl

