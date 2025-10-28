ATX-Trends: Strabag, Kapsch TrafficCom, Palfinger ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
28.10.2025, 1658 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit moderaten Kursaufschlägen beendet. Anleger dürften sich vor den wichtigen Notenbankentscheidungen im Lauf der Woche zurückgehalten haben. Zugleich sorgten Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China für etwas Optimismus. Der ATX schloss 0,34 Prozent höher mit 4.682,14 Punkten. Für den ATX Prime, der die Entwicklung einer breiteren Palette an Aktien wiedergibt, kletterte um 0,30 Prozent auf 2.338,73 Zähler.
Wegen der "schwierigen Marktsituation", Verzögerungen bei großen Projektausschreibungen sowie wider Erwarten nicht gewonnenen Projekten rechnet der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom für das Halbjahr 2025/26 mit deutlich schwächeren Zahlen als erwartet. Die Aktie rutschte um 12,6 Prozent ab. Die Aktien von Palfinger legten hingegen um 1,7 Prozent zu. Der Kranhersteller hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet. Fachleute der Erste Group sprachen von wenig überraschenden Zahlen, auch wenn der negative Effekt der US-Importzölle etwas stärker sei als erwartet. Der Baukonzern Strabag steht in Ungarn dortigen Medienberichten zufolge in der Kritik. Grund seien Sanierungsarbeiten am Abschnitt der Autobahn M30 zwischen Miskolc und Szikszó, die bis Ende Oktober beendet werden sollten, schrieb das Onlineportal "VG.hu". Die Verzögerung der Arbeiten und die damit verbundene Sperre der Strecke führten zu einer heftigen Debatte zwischen dem ungarischen Bauten- und Verkehrsministerium (ÈKM) und der Strabag - deren Papiere legten trotzdem um 0,4 Prozent zu. "
Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Boeing, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...
» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...
» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...
» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...
» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
- Wie Terex, BayWa, Stratec Biomedical, Suess Micro...
- Wie Ahlers, Manz, Meta, Lufthansa, Tesla und Zumt...
- Wie Boeing, Amazon, Verizon, Cisco, salesforce.co...
- Wie Scout24, Bayer, Deutsche Telekom, Porsche Aut...
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner
Bernhard Mitterlehner ist Independent Portfolio Manager bei wikifolio und selbstständiger Finanzmathematiker. Wir beginnen mit dem Faible für Mathematik und Geschichte bzw. einem Faible für Finanzb...
Books josefchladek.com
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
28.10.2025, 1658 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit moderaten Kursaufschlägen beendet. Anleger dürften sich vor den wichtigen Notenbankentscheidungen im Lauf der Woche zurückgehalten haben. Zugleich sorgten Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China für etwas Optimismus. Der ATX schloss 0,34 Prozent höher mit 4.682,14 Punkten. Für den ATX Prime, der die Entwicklung einer breiteren Palette an Aktien wiedergibt, kletterte um 0,30 Prozent auf 2.338,73 Zähler.
Wegen der "schwierigen Marktsituation", Verzögerungen bei großen Projektausschreibungen sowie wider Erwarten nicht gewonnenen Projekten rechnet der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom für das Halbjahr 2025/26 mit deutlich schwächeren Zahlen als erwartet. Die Aktie rutschte um 12,6 Prozent ab. Die Aktien von Palfinger legten hingegen um 1,7 Prozent zu. Der Kranhersteller hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet. Fachleute der Erste Group sprachen von wenig überraschenden Zahlen, auch wenn der negative Effekt der US-Importzölle etwas stärker sei als erwartet. Der Baukonzern Strabag steht in Ungarn dortigen Medienberichten zufolge in der Kritik. Grund seien Sanierungsarbeiten am Abschnitt der Autobahn M30 zwischen Miskolc und Szikszó, die bis Ende Oktober beendet werden sollten, schrieb das Onlineportal "VG.hu". Die Verzögerung der Arbeiten und die damit verbundene Sperre der Strecke führten zu einer heftigen Debatte zwischen dem ungarischen Bauten- und Verkehrsministerium (ÈKM) und der Strabag - deren Papiere legten trotzdem um 0,4 Prozent zu. "
Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, AT&S, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Porr, Erste Group, SBO, OMV, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Andritz, RBI, Verbund, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Boeing, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
» Österreich-Depots: Baader Bank im dad.at-Depot schon 60 Prozent im Plus ...
» Börsegeschichte 30.10.: bet-at-home, Andritz, Kapsch, Amag (Börse Geschi...
» Nachlese: Neuer IR meets Privatanleger:innen Podcast, #beteiligdich und ...
» PIR-News: Zahlen von RBI, AMAG, Kontron, News zu DO & CO, Pierer Mobilit...
» Wiener Börse Party #1023: ATX dank RBI und Verbund deutlich fester, Freu...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Verbund und Addiko Bank gesucht
» ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Beiersdorf, AT&S, Kapsch, #beteiligdich...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S21/19: Sebastian Korbei
- Wie Terex, BayWa, Stratec Biomedical, Suess Micro...
- Wie Ahlers, Manz, Meta, Lufthansa, Tesla und Zumt...
- Wie Boeing, Amazon, Verizon, Cisco, salesforce.co...
- Wie Scout24, Bayer, Deutsche Telekom, Porsche Aut...
- Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 1,57 Prozent zu
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S21/16: Bernhard Mitterlehner
Bernhard Mitterlehner ist Independent Portfolio Manager bei wikifolio und selbstständiger Finanzmathematiker. Wir beginnen mit dem Faible für Mathematik und Geschichte bzw. einem Faible für Finanzb...
Books josefchladek.com
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Johannes Groht
Insight Grindel
2025
Self published
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published