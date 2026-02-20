Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.02.2026, 1171 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.53% vs. last #gabb, +6.21% ytd, +128.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.442 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 195 liegt (von mehr als 30.000). Heute wurde ein neues High erzielt.
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)
» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...
» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- IBEX 35 und ATX vs. Nasdaq und HANG SENG – kommen...
- TLG Immobilien und Deutsche Wohnen vs. Gagfah und...
- ams-Osram und voestalpine vs. GlaxoSmithKline und...
- Century und William Hill vs. GVC Holdings und Lot...
- RWE und Verbund vs. Ballard Power Systems und SFC...
- Hochtief und Rheinmetall vs. BayWa und SMA Solar ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1086: ATX weiter rekordig, AT&S und Frequentis top, warum bei Frequentis dividiert durch SBO die 2,87 wichtig ist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
20.02.2026, 1171 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.53% vs. last #gabb, +6.21% ytd, +128.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.442 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 195 liegt (von mehr als 30.000). Heute wurde ein neues High erzielt.
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)
» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...
» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- IBEX 35 und ATX vs. Nasdaq und HANG SENG – kommen...
- TLG Immobilien und Deutsche Wohnen vs. Gagfah und...
- ams-Osram und voestalpine vs. GlaxoSmithKline und...
- Century und William Hill vs. GVC Holdings und Lot...
- RWE und Verbund vs. Ballard Power Systems und SFC...
- Hochtief und Rheinmetall vs. BayWa und SMA Solar ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1086: ATX weiter rekordig, AT&S und Frequentis top, warum bei Frequentis dividiert durch SBO die 2,87 wichtig ist
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture