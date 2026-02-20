Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
20.02.2026, 1867 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8432/
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.
https://merit-austria.at
Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
https://open.spotify.com/episode/1oVw7NA839toHP6M4Foo6i
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.
