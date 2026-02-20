SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.02.2026, 1867 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8432/

Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.

https://merit-austria.at
Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(20.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




 

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.

https://merit-austria.at
Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
YPD Challenge - Der Karrierestart Deines Lebens! - 3. TV-Show
Fazits zu Agrana, Semperit, wienerberger, Strabag ....
BayWa, ProSiebenSat1 am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wie Strabag, SBO, Porr, Uniqa, OMV und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: FACC steigt mehr als sechs Prozent




    Autor: Christian Drastil

    20.02.2026, 1867 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8432/

    Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.

    https://merit-austria.at
    Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
    https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


    (20.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




     

    1. https://open.spotify.com/episode/1oVw7NA839toHP6M4Foo6i Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik -

    Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.

    https://merit-austria.at
    Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
    https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

