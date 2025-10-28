LinkedIn-NL: Warum ich mich mit dem Thema Tod auseinandersetze ...

Der ATX ist nach seinen Langzeithochs im Hochsommer in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Es ist eine gute Gelegenheit, frei nach Monty Python‘s Flying Circus mal „And Now for Something Completely Different“ zu spielen.

Vorsorge breiter gedacht. Und so „Completely Different“ ist das, was jetzt folgt, auch wieder nicht, viel eher geht es um das Thema Vorsorge breiter gedacht. Mein Zugang zum Thema Geldanlage ist das Tagesgeschäft, ich bin ein Mittelding aus Langfrist-Anleger (auf der Long-Seite) und Kurzfrist-Trader (immer spannend, auf spontane Chancen einzugehen, ich wehre mich gegen das Wort „Spekulant“, da es hier eher um Schnelligkeit, News, Research und vieles mehr geht). Nach fast 40 Jahren im Markt kann ich sagen, dass mein privates Modell dazu super funktioniert. Aber es geht in der Vorsorge nicht nur um finanzielle Absicherung, sondern auch um ein gutes Gefühl, die Dinge, die man nicht so gerne andenken will, dann doch angedacht zu haben.

Tabuthema Tod. Dazu gehört der (eigene) Tod, ein ungutes Thema, das man gerne eben nicht andenkt. Aber man sollte. Es sind so viele Facetten zu beachten. Wie sieht es mit dem Nachlass aus, auch digital? Wer weiss überhaupt von welchen Konten? Wie ist das mit dem Erbe - eh alles klar oder muss ich doch mit Testament selbst was tun? Und dann: Wie schnell geht das alles, wenn das Unvermeidliche passiert? Hmm, lange weitergeschoben. Aber ich liebe Zufälle, glaube an Zufälle. Mitte Oktober hatte ich einen kulturellen Frühtermin rund um die Viennale und da lag eine Einladung der Helvetia Versicherung exakt mit der richtigen Beginnuhrzeit, exakt auf dem Heimweg vom Gartenbaukino in den Alsergrund und exakt mit dem richtigen Thema in meiner Mailbox: „Tabuthema Tod“. Und so dachte ich, wenn sich das ausgeht, schau ich unangemeldet vorbei und nehme das aus privaten Recherche-Gründen mit.

In der Sekunde into it. Gesagt, getan und in der Sekunde gleich viele Bekannte gesehen, also Nichtanmeldung war kein Hindernis. Und ich gehe ja nicht auf Pressekonferenzen - wenn doch, dann hab ich natürlich volle Aufmerksamkeit (was soll man denn sonst machen?). Und hier war ich aufgrund der Vortragenden in der Sekunde into it, habe mich vor Ort entschieden, daraus das Cover und die Podcastserie „CD sorgt vor“ auf audio-cd.at einzubauen (Start in Kürze). Danke an die Helvetia für das Agendasetting.

Uhren. Ich werde eine Begräbnisversicherung machen, obwohl die Uhr hoffentlich noch lange tickt, es geht um Vorsorge, Leute! Hier um die unkomplizierte Vereinfachung für Hinterbliebene. Mehr unter http://www.boerse-social.com/magazine

- Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich. Die aktuelle Ausgabe 10/2025 stellt den Aufritt des Zertifikate Forum Austria auf der Gewinn-Messe in Wien ins Zentrum. Das Motto war "Chancen im dynamischen Marktumfeld - warum Zertifikate jetzt punkten". Die Diskussion war angeregt, Location war die Geld-Bühne und diese Nachmittags-Stunde von 15 bis 16 Uhr war super besucht, das ZFA war mit den Vorständen Heiko Geiger, Uwe Kolar, Frank Weingarts und Philipp Arnold vertreten. Zwei der vier hab ich nachher kurz erwischt, Philipp Arnold von Raiffeisen Zertifikate und Heiko Geiger von Vontobel. Dazu auch Sebastian Scheck von BNP Paribas. Stichworte: Rohstoffe, Edelmetalle, Absicherungen, etc. . Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8010 . - die Sondernummer zum ZFA-Award 2025 mit allen Champs, auch historisch und neuen MVPs: https://boerse-social.com/pdf/fachheft64 - Zertifikate Kongress: Roundtable Arnold/Boschan/Drastil/Hartmann/Mostböck: https://audio-cd.at/page/playlist/6508

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der Podcast heisst "Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr)". Am Wochenende bin ich über eine sportliche Erfolgsmeldung aus dieser Schnittmenge gestolpert und habe Ex-SBO-IR-Chef Andreas Böcskör um Input gegeben. Danke dafür! Was ich nicht wusste, ist, dass Spängler-Topbankerin Birgit Fleischmann ebenfalls mit im Boot war, als es Silber im Rahmen der "Österreichischen Hochsee Staatsmeisterschaft ORC inshore" (Split, CRO) gab. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8008 Fotos: https://photaq.com/page/index/4182 Börsepeople Andreas Böcskör: https://audio-cd.at/page/podcast/4527/

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8007 - ATX etwas stärker in Woche 44 - AT&S schon wieder vorne, dahinter die Versicherer - Zahlen von Palfinger mit gutem Ausblick - News zu Warimpex, Strabag - Baader Bank handelt am Wochenende - ESMA-Sanktionenbericht - Wochenende: Bawags 8. Börsegeburtstag, SPÖ-TV geht einen Tag später auf Banken los - DAX ebenfalls etwas stärker, Infineon gesucht - @ Christoph Boschan: Firmenschild wieder da, Hansi Hansmann mein Augenzeuge

Danke fürs Reinhören!

