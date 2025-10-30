SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

30.10.2025, 1500 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss um 0,17 Prozent tiefer bei 4.674,4 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte etwas mehr ein und beendete den Tag 0,21 Prozent niedriger bei 2.332,7 Zählern. Die europäischen Leitbörsen tendierten in verschiedene Richtungen.

Stark gesucht waren nach Meldung guter Quartalszahlen die Aktien der OMV und gewannen 1,8 Prozent. Die OMV hat im dritten Quartal ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Die operativen Zahlen waren über alle Segmente hinweg besser als erwartet ausgefallen, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Die Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die Pierer-Mobility-Anteilsscheine schlossen um 4,3 Prozent tiefer. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S kletterten an der ATX-Spitze um 2,9 Prozent nach oben. Am unteren Indexende waren Voestalpine zu finden, die um 3,2 Prozent sanken. Die Baukonzerne Porr und Strabag büßten zwischen 2,3 und 2,5 Prozent ein."


(30.10.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner

EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Events von BSN-Partnern
06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Stahl
Andritz und Palfinger vs. Mayr-Melnhof und Wienerberger – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Wie Symrise, Allianz, adidas, Siemens Energy, Commerzbank und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten
BB Biotech und Biogen Idec vs. GlaxoSmithKline und Baxter International – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
Generali Assicuraz. und Uniqa vs. AXA und Hannover Rück – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Versicherer
bet-at-home.com und William Hill vs. Puma und adidas – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Sport




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1970
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum in ein System einzahlen, von dem ich nicht profitieren werde? (junge Leute wollen selbst vorsorgen)

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Zsolt Janos ist ein Podcastoriginal, momentan sind wir beide verkühlt, aber beide haben wir Spiegelbilder, Zsolt spricht gerne mit der jungen Gen...

    Books josefchladek.com

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Florian Rainer
    Tagada
    2025
    Fotohof

    Lawrence Impey & Sue Rose
    Tonewood
    2019
    Eaglesfield Editions

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.



    Autor: Mario Tunkowitsch

    30.10.2025, 1500 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss um 0,17 Prozent tiefer bei 4.674,4 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte etwas mehr ein und beendete den Tag 0,21 Prozent niedriger bei 2.332,7 Zählern. Die europäischen Leitbörsen tendierten in verschiedene Richtungen.

    Stark gesucht waren nach Meldung guter Quartalszahlen die Aktien der OMV und gewannen 1,8 Prozent. Die OMV hat im dritten Quartal ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Die operativen Zahlen waren über alle Segmente hinweg besser als erwartet ausgefallen, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Die Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die Pierer-Mobility-Anteilsscheine schlossen um 4,3 Prozent tiefer. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S kletterten an der ATX-Spitze um 2,9 Prozent nach oben. Am unteren Indexende waren Voestalpine zu finden, die um 3,2 Prozent sanken. Die Baukonzerne Porr und Strabag büßten zwischen 2,3 und 2,5 Prozent ein."


    (30.10.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

    Random Partner

    EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG
    Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

    » Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

    » PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

    » Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

    » Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

    » Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

    » ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

    » LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    06.11.: VBV im Diskurs | 06.11.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und voestalpine – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Stahl
    Andritz und Palfinger vs. Mayr-Melnhof und Wienerberger – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Wie Symrise, Allianz, adidas, Siemens Energy, Commerzbank und Merck KGaA für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    BB Biotech und Biogen Idec vs. GlaxoSmithKline und Baxter International – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    Generali Assicuraz. und Uniqa vs. AXA und Hannover Rück – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Versicherer
    bet-at-home.com und William Hill vs. Puma und adidas – kommentierter KW 44 Peer Group Watch Sport




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1970
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Warum in ein System einzahlen, von dem ich nicht profitieren werde? (junge Leute wollen selbst vorsorgen)

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Zsolt Janos ist ein Podcastoriginal, momentan sind wir beide verkühlt, aber beide haben wir Spiegelbilder, Zsolt spricht gerne mit der jungen Gen...

      Books josefchladek.com

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank