ATX-Trends: AT&S, Pierer Mobility, Porr, Strabag ...

30.10.2025, 1500 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss um 0,17 Prozent tiefer bei 4.674,4 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime büßte etwas mehr ein und beendete den Tag 0,21 Prozent niedriger bei 2.332,7 Zählern. Die europäischen Leitbörsen tendierten in verschiedene Richtungen.

Stark gesucht waren nach Meldung guter Quartalszahlen die Aktien der OMV und gewannen 1,8 Prozent. Die OMV hat im dritten Quartal ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Die operativen Zahlen waren über alle Segmente hinweg besser als erwartet ausgefallen, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Die Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die Pierer-Mobility-Anteilsscheine schlossen um 4,3 Prozent tiefer. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S kletterten an der ATX-Spitze um 2,9 Prozent nach oben. Am unteren Indexende waren Voestalpine zu finden, die um 3,2 Prozent sanken. Die Baukonzerne Porr und Strabag büßten zwischen 2,3 und 2,5 Prozent ein."

(30.10.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie der seinerzeitige Ölpreis unter Null mit dem Beispiel einer Liebesdienerin erklärt wurde

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Pierer Mobility, Porr, EuroTeleSites AG, Erste Group, Lenzing, RBI, CPI Europe AG, Wienerberger, Rosgix, Warimpex, UBM, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, Amazon, Fresenius Medical Care, Commerzbank, Airbus Group, Vonovia SE, Symrise, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Rocket Internet.

Random Partner EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG

Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Warren Buffett, Partytalk philoro, BASF

» Österreich-Depots: Ultimo-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.10.: Johan Eliasch, RHI (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sebastian Korbei TARS, Innovation Day für die Finanzbranche ...

» PIR-News: Zahlen von Erste Group, Research zu AMAG, Verbund, Aktienkäufe...

» Zum Tag: Die Investmentbranche sollte den Weltspartag nicht okkupieren, ...

» Wiener Börse Party #1024: Starke Bankaktien treiben den ATX am Weltspart...

» Wiener Börse zu Mittag fester:Pierer Mobility, Erste Group und Bawag ges...

» ATX-Trends: RBI, AMAG, Verbund ...

» LinkedIn-NL: Lasst den Weltspartag bitte in Ruhe, liebe Friends aus der ...