Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

zur Startseite mit allen Blogs

07.11.2025, 427 Zeichen

Um 11:57 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4775 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.97% auf 25.85 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +0.83% auf 4.84 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.79% auf 4.7625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23597 ( -0.69%, Ultimo 2024: 19909, 18.52% ytd).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)


(07.11.2025)

