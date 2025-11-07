(Christian Drastil)
Christian Drastil
07.11.2025
Um 11:57 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 4775 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 30.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +1.97% auf 25.85 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +0.83% auf 4.84 Euro und Austriacard Holdings AG mit +0.79% auf 4.7625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23597 ( -0.69%, Ultimo 2024: 19909, 18.52% ytd).
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
