Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
07.11.2025, 2538 Zeichen

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057
... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo.
... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
https://www.wot-messe.de/wot-2025/
http://www.boersentag.at
Jingle: Shadowwalkers

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/
... Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert.
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/
Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621
https://www.heiko-thieme.club
https://www.instagram.com/heikothieme.club/

- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053
... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug.
- D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
- http://www.kapitalmarkt-stimme.at

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051
- ATX etwas fester
- Frequentis überholt AT&S zurück
- O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag
- Zahlen von Addiko Bank
- CPI Europe scheint zu drehen
- Research zu Kontron, Verbund und AT&S
- Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI
- Partytalk: Gelb legt Gelb zurück
- DAX neutral, Zalando gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)


(07.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.

