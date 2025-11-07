Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
07.11.2025, 2538 Zeichen
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057
... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo.
... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
https://www.wot-messe.de/wot-2025/
http://www.boersentag.at
Jingle: Shadowwalkers
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/
... Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert.
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/
Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621
https://www.heiko-thieme.club
https://www.instagram.com/heikothieme.club/
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053
... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug.
- D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
- http://www.kapitalmarkt-stimme.at
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051
- ATX etwas fester
- Frequentis überholt AT&S zurück
- O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag
- Zahlen von Addiko Bank
- CPI Europe scheint zu drehen
- Research zu Kontron, Verbund und AT&S
- Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI
- Partytalk: Gelb legt Gelb zurück
- DAX neutral, Zalando gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang
Kay Bommer ist seit 2021 Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands DIRK: „Ich wünsche mir von deinem neuen Podcast realistisch-optimistische Themen und Aussagen, die Privatanlegerin...
Books josefchladek.com
Ken Domon
Hiroshima (土門拳写真集 ヒロシマ
1958
Kenko-Sha
Tomáš Chadim
Znásilněná krajina / Violated landscape
2022
Self published
Lawrence Impey & Sue Rose
Tonewood
2019
Eaglesfield Editions
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
07.11.2025, 2538 Zeichen
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8057
... heute anlässlich der World of Trading in Frankfurt - wikifolio ist vor Ort - ein Update von Richard Dobetsberger zu Rheinmetall, die wir gestern in Folge 11/25 von Inside Umbrella vor den Zahlen ins Zentrum gestellt haben. Wie der Tag gelaufen ist, verrät Ritschy in 11a/25 hier. Und unterlegt ist das von der gesungenen Version des Jingles. Mein erster Podcast mit Gitarrensolo.
... die bisherigen 11 Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
https://www.wot-messe.de/wot-2025/
http://www.boersentag.at
Jingle: Shadowwalkers
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8054/
... Der ganz spezielle Grund, warum mich Heiko Thieme, der wohl bekannteste deutschsprachige globale Anlagestratege, bei seinem nächsten Wien-Besuch zum Essen einladen wird, wird im Podcast, der als gut gelaunte Ergänzung zu unserem Börsepeople-Podcast aus 2024 gesehen werden kann, aufgelöst. Grund für das einstündige Update ist aber vor allem Heikos Bestseller "Erfolgreich zeitlos investieren", da greifen wir ein paar Punkte auf, die Reise geht von Wegbegleiter Andre Kostolany über eine DAX to the Moon Rechnung bis hin zu Peter Heinrich und Frankenstein. Auch Österreich-Aktien, ein Foto von mir in seinem Buch, der Mann mit dem Hammer sowie die Zehn Gebote werden thematisiert.
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/25404-erfolgreich-zeitlos-investieren/
Börsepeople Heiko Thieme: https://audio-cd.at/page/podcast/5621
https://www.heiko-thieme.club
https://www.instagram.com/heikothieme.club/
- Hören https://audio-cd.at/page/podcast/8053
... kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at.: Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, hatte für das jüngste "D&D Research Rendezvous" spannende Zahlen mitgebracht. Die Richtung stimmt eindeutig, aufzuholen gibt es aber immer noch genug.
- D&D Research Rendezvous: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
- http://www.kapitalmarkt-stimme.at
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8051
- ATX etwas fester
- Frequentis überholt AT&S zurück
- O-Ton Hans Lang, jetzt bei Reploid, als Teaser für Dienstag
- Zahlen von Addiko Bank
- CPI Europe scheint zu drehen
- Research zu Kontron, Verbund und AT&S
- Vintage zu Verbund-Wanderpokal, Michael Tojner, Immoeast, RBI
- Partytalk: Gelb legt Gelb zurück
- DAX neutral, Zalando gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)
Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...
» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)
» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht
» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...
» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme
» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Mi...
- Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,28 Prozent ab
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wolftank-Adisa, Rath AG, Pierer Mobility, Wie...
- Wie AT&S, Lenzing, voestalpine, Verbund, RBI und ...
- ATX charttechnisch: Indikatoren vermitteln ein du...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #3: Kay Bommer - der DIRK-Chef wünscht sich vom Podcast einen realistisch optimistischen Zugang
Kay Bommer ist seit 2021 Geschäftsführer des Deutschen Investor Relations Verbands DIRK: „Ich wünsche mir von deinem neuen Podcast realistisch-optimistische Themen und Aussagen, die Privatanlegerin...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Eron Rauch
Creative Underground Los Angeles
2025
Orenda Records