Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine Petzwinkler)

07.11.2025, 1668 Zeichen

wienerberger UK & Ireland hat die Produktion von Betondachziegeln in seinem Werk in Sittingbourne, Kent, aufgenommen. Die 7.800 m² große Produktionsstätte hat eine Kapazität von 94 Millionen Dachziegeln pro Jahr. Das Werk fertigt sowohl großformatige Betondachziegel als auch Standardbetondachziegel auf zwei Produktionslinien und ergänzt die bestehenden Ziegelwerke in Yorkshire. Das Ziegelwerk Smeed Dean in Sittingbourne produziert seit den 1840er Jahren traditionelle Londoner Ziegel. Es wurde im Jahr 1994 von wienerberger übernommen.

Wienerberger ( Akt. Indikation:  24,80 /24,92, -1,11%)

Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben bei ihrer Halten-Empfehlung mit Kursziel 25,5 Euro für die AMAG-Aktie. Sie erwarten für europäische Aluminiumproduzenten eine moderate Erholung der EBITDA-Margen in Verbindung mit den etwas freundlicheren Bedingungen an den Endmärkten. Bei der AMAG dürfte sich diese Entwicklung nach Meinung der Raiffeisen-Experten erst 2026 einstellen. "Erst dann ist man nach der höhermargigen Post-Covid-Phase und der derzeitigen Auftragsflaute wieder auf dem Niveau von 2019. Im Upstream-Bereich dürften die festeren Aluminiumpreise (bei weiterhin stagnierendem Volumen) zumindest mittelfristig das Ergebnis stützen und den negativen Effekt der Zölle auf die Prämie etwas schmälern," so die Analysten.
Amag ( Akt. Indikation:  23,90 /24,00, -1,44%)

Die Analysten der UBS erhöhen das Kursziel für die Erste Group-Aktie von 93,00 Euro auf 97,00 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.
Erste Group ( Akt. Indikation:  89,55 /89,75, 0,79%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)


(07.11.2025)

Amag
Akt. Indikation:  23.50 / 24.50
Uhrzeit:  23:00:21
Veränderung zu letztem SK:  -0.41%
Letzter SK:  24.10 ( -0.82%)

Erste Group
Akt. Indikation:  89.80 / 90.00
Uhrzeit:  22:51:19
Veränderung zu letztem SK:  0.50%
Letzter SK:  89.45 ( 0.56%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  25.12 / 25.18
Uhrzeit:  22:57:20
Veränderung zu letztem SK:  0.84%
Letzter SK:  24.94 ( -0.80%)



 

