PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine Petzwinkler)

07.11.2025, 1668 Zeichen

wienerberger UK & Ireland hat die Produktion von Betondachziegeln in seinem Werk in Sittingbourne, Kent, aufgenommen. Die 7.800 m² große Produktionsstätte hat eine Kapazität von 94 Millionen Dachziegeln pro Jahr. Das Werk fertigt sowohl großformatige Betondachziegel als auch Standardbetondachziegel auf zwei Produktionslinien und ergänzt die bestehenden Ziegelwerke in Yorkshire. Das Ziegelwerk Smeed Dean in Sittingbourne produziert seit den 1840er Jahren traditionelle Londoner Ziegel. Es wurde im Jahr 1994 von wienerberger übernommen.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 24,80 /24,92, -1,11%)

Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben bei ihrer Halten-Empfehlung mit Kursziel 25,5 Euro für die AMAG-Aktie. Sie erwarten für europäische Aluminiumproduzenten eine moderate Erholung der EBITDA-Margen in Verbindung mit den etwas freundlicheren Bedingungen an den Endmärkten. Bei der AMAG dürfte sich diese Entwicklung nach Meinung der Raiffeisen-Experten erst 2026 einstellen. "Erst dann ist man nach der höhermargigen Post-Covid-Phase und der derzeitigen Auftragsflaute wieder auf dem Niveau von 2019. Im Upstream-Bereich dürften die festeren Aluminiumpreise (bei weiterhin stagnierendem Volumen) zumindest mittelfristig das Ergebnis stützen und den negativen Effekt der Zölle auf die Prämie etwas schmälern," so die Analysten.

Amag ( Akt. Indikation: 23,90 /24,00, -1,44%)

Die Analysten der UBS erhöhen das Kursziel für die Erste Group-Aktie von 93,00 Euro auf 97,00 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.

Erste Group ( Akt. Indikation: 89,55 /89,75, 0,79%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.11.)

(07.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzierungen vs. die froots-Leistung mit David Affengruber in der Krone

Akt. Indikation: 23.50 / 24.50

Uhrzeit: 23:00:21

Veränderung zu letztem SK: -0.41%

Letzter SK: 24.10 ( -0.82%)

Akt. Indikation: 89.80 / 90.00

Uhrzeit: 22:51:19

Veränderung zu letztem SK: 0.50%

Letzter SK: 89.45 ( 0.56%)

Akt. Indikation: 25.12 / 25.18

Uhrzeit: 22:57:20

Veränderung zu letztem SK: 0.84%

Letzter SK: 24.94 ( -0.80%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Mayr-Melnhof, UBM, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, voestalpine, Uniqa, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, Zumtobel, FACC, ATX NTR, Strabag, Agrana, Palfinger, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolftank-Adisa, Warimpex, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner EVN

Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1029: ATX schwächer, Sonja Minar und Produktdeplatzi...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.11.: GiroCredit, Herbert Ortner, Post, voestalpine (Bö...

» Nachlese: WOT Bonus Content, Heiko Thieme, Gunter Deuber (audio cd.at)

» PIR-News: News zu wienerberger, Research zu AMAG, Erste Group (Christine...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, EuroTeleSites und Austriacard gesucht

» LinkedIn-NL: Zur WOT-Messe -Update mit Ritschy incl. Gitarrensolo und ei...

» Börsepeople im Podcast S21/22: Heiko Thieme

» ATX-Trends: AT&S, Verbund, RBI, Lenzing ...