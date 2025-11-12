» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

12.11.2025, 2421 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8072/

- Konrad Pannagger ist Senior DMS Manager bei nexxar und durchaus auch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement ausgestattet. Kennengelernt haben wir uns vor wenigen Wochen auf der CIRA-Jahreskonferenz 2025, als wir gemeinsam auf einem Panel waren: The New Online World. Wir starten aber mit Kultur und sixpackfilm, Die Schöne, Schikaneder, Barracuda Music, Frequency Festival und einer spannenden Startup-Idee, die aber knapp dann doch nichts wurde. Bei und für nexxar geht es um den Designed Reporting-Ansatz und wie man aus Berichten in Workiva hochwertige digitale Berichte für zb DAX- und ATX-Konzerne macht. Auch da holen wir weit aus, bleiben länger bei Chat GPT und HTML, landen aber letztendlich doch wieder beim Wrestling und Fussball.

https://nexxar.com/ (nexxar Homepage)

https://nexxar.com/services/report-design-in-workiva.html (nexxars Workiva Ansatz mit Showcases - Konrads Bereich bei nexxar)

https://www.lokal-kolorit.com/ (Homepage zur Ausstellung - am 7.12. Wrestling im Weberknecht mit nachher Markus Lust und mir)

Börsepeople Verena Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/4236

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8071

- kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Peter Heinrich fragt im Börsenradio,, wo eine Aktie des Staats Deutschland stehen würde. Das wäre im Ländervergleich (irgendwann Start alle per 1000) spannend, die ganzen Standort-Rankings zeigen ja kein gutes Bild, für Österreich noch weniger. Trotzdem notiert der DAX super, der ATX auch, freilich machen die Companies ihr Geschäft und vor allem ihr margenstarkes Geschäft im Ausland. So sagt zum Beispiel Telekom Austria Vorstand Thomas Arnoldner in jedem Interview, dass es ex Österreich viel besser aussehen würde.

Gedankenexperiment: Nun, die Telekom Austria Aktie steht, wo sie steht und die Börse hat immer recht, sagen wir mal. Spannend wäre hier die Frage, wo die (getrennten) Aktien von Telekom Austria Austria vs. Telekom Austria ex Austria stehen würden?

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8070

- ATX am Dienstag etwas fester

- AustriaCard, Pierer Mobility und FACC gesucht

- News zu Palfinger, Kontron, Pierer Mobility, Erste Asset Management #KMU

- Partytalk: Die 3er bei der Erste Group

- Vintage Telekom Austria, Immofinanz

- DAX leicht schwächer

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)

(12.11.2025)

BSN Podcasts

Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX TR 12000, Diana Neumüller-Klein, AMD

» LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX k...

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht