SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.02.2026, 1105 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.26% ytd, +128.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.441 Euro,. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)
Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN und DO&CO für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
    Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    24.02.2026, 1105 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.26% ytd, +128.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.441 Euro,. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)


    (24.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

    » Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

    » PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

    » Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

    » ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

    » Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
    PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)
    Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
    Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
    Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN und DO&CO für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
      Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

      Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecheri...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de