Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.02.2026, 1623 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8445/

Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum wikifolio-Start von Daniel. Weiters gibt es ein grosses Update zu wikifolio, da erwähnen wir natürlich Andreas Kern, Ritschy Dobetsberger, Christian Scheid, Falko Höhnsdorf und sehr viele Börsentage und Messen. Daniel outet auch das Jahreshighlight. Und dann haben wir noch Webinare, Sabine Gstöttner, das deutsche Börsenradio und einen DJ im dichten Programm. Wer Daniel kennenlernen will: Am 14.3. gibt es am Börsentag Wien im Austria Center Vienna Gelegenheit dazu.

- http://www.wikifolio.com
- http://www.boersentag.at
- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(25.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel




 

