FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (Podcast)
Autor:
25.02.2026, 946 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party analysiert Moderator Christian Drastil die vorläufigen Jahreszahlen des österreichischen Luftfahrtzulieferers FACC, der sich mit einem Kurssprung von über sieben Prozent als Tagesgewinner an der Wiener Börse positioniert. Deutliche Verbesserung bei Umsatz und Profitabilität Die FACC hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die an der Börse für Begeisterung sorgen. Der Umsatz stieg um 11,3 Prozent auf 984,4 Millionen Euro. Noch beeindruckender fällt die Entwicklung beim operativen Ergebnis aus: Das EBIT verbesserte sich um satte 49,4 Prozent auf 42,3 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist die Margenentwicklung, die im Podcast als „die wichtigste Zahl" bezeichnet wird. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 auf 4,3 Prozent – ein deutliches Signal für die zunehmende Profitabilität...
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
