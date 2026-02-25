SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
25.02.2026, 1671 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8445/
- Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum wikifolio-Start von Daniel. Weiters gibt es ein grosses Update zu wikifolio, da erwähnen wir natürlich Andreas Kern, Ritschy Dobetsberger, Christian Scheid, Falko Höhnsdorf und sehr viele Börsentage und Messen. Daniel outet auch das Jahreshighlight. Und dann haben wir noch Webinare, Sabine Gstöttner, das deutsche Börsenradio und einen DJ im dichten Programm. Wer Daniel kennenlernen will: Am 14.3. gibt es am Börsentag Wien im Austria Center Vienna Gelegenheit dazu.
- http://www.wikifolio.com
- http://www.boersentag.at
- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella
- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8443
- Wiener Börse heute deutlicher unter Druck
- Addiko Bank gesucht
- Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu
- Personalie bei Uniqa
- Christine Catasta läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Aufsichtsrätin von u.a. Erste Group und OMV Petrom eröffnet damit die 2. Season des Opening Bell Comebacks
- Ein wenig off-Topic - 4 Jahre Krieg: Ich habe mit Porr-CFO Klemens Eiter heute einen Friedenssong released https://open.spotify.com/intl-de/album/1GXxpBNYQfe5tiXZpyzAt5
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)


(25.02.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

    Autor: Christian Drastil

    Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

