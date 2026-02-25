» Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)

25.02.2026, 1671 Zeichen

- Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum wikifolio-Start von Daniel. Weiters gibt es ein grosses Update zu wikifolio, da erwähnen wir natürlich Andreas Kern, Ritschy Dobetsberger, Christian Scheid, Falko Höhnsdorf und sehr viele Börsentage und Messen. Daniel outet auch das Jahreshighlight. Und dann haben wir noch Webinare, Sabine Gstöttner, das deutsche Börsenradio und einen DJ im dichten Programm. Wer Daniel kennenlernen will: Am 14.3. gibt es am Börsentag Wien im Austria Center Vienna Gelegenheit dazu.

- http://www.wikifolio.com

- http://www.boersentag.at

- die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella

- wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8443

- Wiener Börse heute deutlicher unter Druck

- Addiko Bank gesucht

- Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu

- Personalie bei Uniqa

- Christine Catasta läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Aufsichtsrätin von u.a. Erste Group und OMV Petrom eröffnet damit die 2. Season des Opening Bell Comebacks

- Ein wenig off-Topic - 4 Jahre Krieg: Ich habe mit Porr-CFO Klemens Eiter heute einen Friedenssong released https://open.spotify.com/intl-de/album/1GXxpBNYQfe5tiXZpyzAt5

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)

(25.02.2026)

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel

