Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)
Christian Drastil
12.11.2025, 3328 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,23 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|46.250,45 €
|+30,23% / +10.734,70 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,2000 EUR
|1.060,00 €
|+7,61 % / +75,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8500 EUR
|1.125,75 €
|+12,86 % / +128,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0000 EUR
|984,00 €
|0,00 % / 0,00 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,7500 EUR
|2.439,50 €
|+145,66 % / +1.446,48 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,0100 EUR
|856,71 €
|-14,21 % / -141,93 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,7500 EUR
|1.389,00 €
|+42,64 % / +415,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|34,5400 EUR
|1.105,28 €
|+11,06 % / +110,08 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,4000 EUR
|1.098,80 €
|+9,92 % / +99,16 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|197,0000 EUR
|985,00 €
|+9,44 % / +85,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|93,5250 EUR
|1.496,40 €
|+56,76 % / +541,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,0450 EUR
|1.510,52 €
|+51,51 % / +513,53 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|52,7000 EUR
|948,60 €
|-0,94 % / -9,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|71,6000 EUR
|2.506,00 €
|+157,55 % / +1.533,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,3500 EUR
|1.085,85 €
|+8,73 % / +87,21 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,9200 EUR
|1.168,92 €
|+17,54 % / +174,42 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,6250 EUR
|1.041,25 €
|+6,34 % / +62,05 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,9750 EUR
|1.498,75 €
|+52,31 % / +514,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,1500 EUR
|707,50 €
|-28,17 % / -277,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,0150 EUR
|1.507,50 €
|+50,75 % / +507,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,4500 EUR
|1.481,20 €
|+49,10 % / +487,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|32,7400 EUR
|1.637,00 €
|+65,77 % / +649,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8000 EUR
|1.075,20 €
|+8,11 % / +80,64 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|66,5500 EUR
|1.663,75 €
|+68,48 % / +676,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|9,1050 EUR
|1.138,13 €
|+14,38 % / +143,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|22,8500 EUR
|1.416,70 €
|+41,93 % / +418,50 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,0100 EUR
|1.652,27 €
|+66,16 % / +657,86 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|4,0000 EUR
|688,00 €
|-31,03 % / -309,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|67,1500 EUR
|940,10 €
|-4,07 % / -39,90 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,0750 EUR
|1.442,40 €
|+48,52 % / +471,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5260 EUR
|919,45 €
|-8,04 % / -80,41 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,3100 EUR
|973,47 €
|-1,76 % / -17,39 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)
Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler
- Analysten erwarten starkes Schlussquartal bei FACC
- Jumping the ship bei wikifolio 13.11.25: AlzChem ...
- Semperit - Analysten bleiben positiv gestimmt
- ATX TR-Frühmover: Strabag, Lenzing, RBI, Wienerbe...
- Bilfinger, Bechtle am besten (Peer Group Watch De...
- wikifolio whispers a.m. GFT Technologies, Evotec,...
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)
Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler
