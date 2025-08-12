» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

12.11.2025, 3328 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,23 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)

(12.11.2025)

Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

