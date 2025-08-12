SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.11.2025, 3328 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,23 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 46.250,45 +30,23% / +10.734,70
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2000 EUR 1.060,00 +7,61 % / +75,00
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8500 EUR 1.125,75 +12,86 % / +128,25
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,0000 EUR 984,00 0,00 % / 0,00
AT&S AT0000969985 82Stk. 29,7500 EUR 2.439,50 +145,66 % / +1.446,48
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0100 EUR 856,71 -14,21 % / -141,93
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,7500 EUR 1.389,00 +42,64 % / +415,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 34,5400 EUR 1.105,28 +11,06 % / +110,08
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,4000 EUR 1.098,80 +9,92 % / +99,16
DO&CO AT0000818802 5Stk. 197,0000 EUR 985,00 +9,44 % / +85,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 93,5250 EUR 1.496,40 +56,76 % / +541,84
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 27,0250 EUR 1.216,13 +22,84 % / +226,13
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,0450 EUR 1.510,52 +51,51 % / +513,53
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,7000 EUR 948,60 -0,94 % / -9,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 71,6000 EUR 2.506,00 +157,55 % / +1.533,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,3500 EUR 1.085,85 +8,73 % / +87,21
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,9200 EUR 1.168,92 +17,54 % / +174,42
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,0000 EUR 1.320,00 +33,33 % / +330,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,6250 EUR 1.041,25 +6,34 % / +62,05
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,9750 EUR 1.498,75 +52,31 % / +514,75
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,1500 EUR 707,50 -28,17 % / -277,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0150 EUR 1.507,50 +50,75 % / +507,50
Porr AT0000609607 56Stk. 26,4500 EUR 1.481,20 +49,10 % / +487,76
RBI AT0000606306 50Stk. 32,7400 EUR 1.637,00 +65,77 % / +649,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8000 EUR 1.075,20 +8,11 % / +80,64
Strabag AT000000STR1 25Stk. 66,5500 EUR 1.663,75 +68,48 % / +676,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,1050 EUR 1.138,13 +14,38 % / +143,13
UBM AT0000815402 62Stk. 22,8500 EUR 1.416,70 +41,93 % / +418,50
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,0100 EUR 1.652,27 +66,16 % / +657,86
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 67,1500 EUR 940,10 -4,07 % / -39,90
VIG AT0000908504 32Stk. 45,0750 EUR 1.442,40 +48,52 % / +471,20
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5260 EUR 919,45 -8,04 % / -80,41
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,3100 EUR 973,47 -1,76 % / -17,39

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)


(12.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX TR 12000, Diana Neumüller-Klein, AMD

» LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX k...

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

» Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

» Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie BayWa, VAS AG, Knaus Tabbert, Tele Columbus, Dialight und Klondike Gold für Gesprächsstoff sorgten
Strabag hebt Margen-Ziel an
wienerberger revidiert EBITDA-Prognose aufgrund "extremer Marktvolatilität"
Analysten bleiben von "hoher Qualität" der DO & CO-Aktie überzeugt
Wie Manz, Aixtron, RWE, voestalpine, E.ON und AT&S für Gesprächsstoff sorgten
Polytec konkretisiert Ausblick - positives Nachsteuer-Ergebnis angepeilt




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Palfinger 1.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.38%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Wienerberger 1%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.9%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), SBO(1), Frequentis(1), Rosenbauer(1), Fabasoft(1)
    BSN MA-Event DO&CO
    Star der Stunde: Strabag 4.78%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.44%
    BSN Vola-Event Strabag
    BSN Vola-Event Merck KGaA
    Star der Stunde: Strabag 3.38%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.4%
    Featured Partner Video

    ABC Audio Business Chart #147: Wieviel Substanz steckt im Nvidia-Boom? Ein Espresso, klare Zahlen, klare Einordnung (Josef Obergantschnig)

    Rekordlaune im Tech-Sektor: FOMO, Nvidia und die 5-Billionen-Dollar Schallmauer  in der Weltsparwoche - Nvidia überschreitet als erstes Unternehmen die Marke von 5 Billionen US-Dollar. Zwischen FO...

    Books josefchladek.com

    Lucas Olivet
    Medicine Tree
    2024
    Skinnerboox

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,



    Autor: Christian Drastil

    12.11.2025, 3328 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.43% vs. last #gabb, +24.94% ytd, +108.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

    Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 30,23 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 46.250,45 +30,23% / +10.734,70
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,2000 EUR 1.060,00 +7,61 % / +75,00
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8500 EUR 1.125,75 +12,86 % / +128,25
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,0000 EUR 984,00 0,00 % / 0,00
    AT&S AT0000969985 82Stk. 29,7500 EUR 2.439,50 +145,66 % / +1.446,48
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,0100 EUR 856,71 -14,21 % / -141,93
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,7500 EUR 1.389,00 +42,64 % / +415,20
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 34,5400 EUR 1.105,28 +11,06 % / +110,08
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,4000 EUR 1.098,80 +9,92 % / +99,16
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 197,0000 EUR 985,00 +9,44 % / +85,00
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 93,5250 EUR 1.496,40 +56,76 % / +541,84
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 27,0250 EUR 1.216,13 +22,84 % / +226,13
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,0450 EUR 1.510,52 +51,51 % / +513,53
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 52,7000 EUR 948,60 -0,94 % / -9,00
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 71,6000 EUR 2.506,00 +157,55 % / +1.533,00
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,3500 EUR 1.085,85 +8,73 % / +87,21
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 22,9200 EUR 1.168,92 +17,54 % / +174,42
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,0000 EUR 1.320,00 +33,33 % / +330,00
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,6250 EUR 1.041,25 +6,34 % / +62,05
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,9750 EUR 1.498,75 +52,31 % / +514,75
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,1500 EUR 707,50 -28,17 % / -277,50
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,0150 EUR 1.507,50 +50,75 % / +507,50
    Porr AT0000609607 56Stk. 26,4500 EUR 1.481,20 +49,10 % / +487,76
    RBI AT0000606306 50Stk. 32,7400 EUR 1.637,00 +65,77 % / +649,50
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,4600 EUR 1.384,00 +38,40 % / +384,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8000 EUR 1.075,20 +8,11 % / +80,64
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 66,5500 EUR 1.663,75 +68,48 % / +676,25
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 9,1050 EUR 1.138,13 +14,38 % / +143,13
    UBM AT0000815402 62Stk. 22,8500 EUR 1.416,70 +41,93 % / +418,50
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,0100 EUR 1.652,27 +66,16 % / +657,86
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 4,0000 EUR 688,00 -31,03 % / -309,60
    Verbund AT0000746409 14Stk. 67,1500 EUR 940,10 -4,07 % / -39,90
    VIG AT0000908504 32Stk. 45,0750 EUR 1.442,40 +48,52 % / +471,20
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5260 EUR 919,45 -8,04 % / -80,41
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,3100 EUR 973,47 -1,76 % / -17,39

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.11.)


    (12.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Private Investor Relations Podcast #5: Diana Neumüller-Klein über den CIRA-Vorstand, ihr Scale-Up plus drei Song-Einspieler als CIRAoke-Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Lenzing, UBM, FACC, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Amag, Erste Group, SBO, OMV, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EVN, ATX NTR, Bawag, Agrana, Wienerberger, VIG, ATX TR, ATX Prime, ATX, Palfinger, Kapsch TrafficCom, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, VAS AG, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: DO & CO, FACC, Post ..

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX TR 12000, Diana Neumüller-Klein, AMD

    » LinkedIn-NL: Spoiler zum CIRAoke und ein ATX TR bei 12.000 und ein ATX k...

    » Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.11.: FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Konrad Pannagger, Telekom Austria (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von FACC, DO&CO, Semperit, Post, News zu UBM, Reploid, ...

    » Zum Tag: Gestern All-time-High 41 im ATX Total Return, heute am Weg zur ...

    » Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie BayWa, VAS AG, Knaus Tabbert, Tele Columbus, Dialight und Klondike Gold für Gesprächsstoff sorgten
    Strabag hebt Margen-Ziel an
    wienerberger revidiert EBITDA-Prognose aufgrund "extremer Marktvolatilität"
    Analysten bleiben von "hoher Qualität" der DO & CO-Aktie überzeugt
    Wie Manz, Aixtron, RWE, voestalpine, E.ON und AT&S für Gesprächsstoff sorgten
    Polytec konkretisiert Ausblick - positives Nachsteuer-Ergebnis angepeilt




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Palfinger 1.85%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.38%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Wienerberger 1%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.9%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), SBO(1), Frequentis(1), Rosenbauer(1), Fabasoft(1)
      BSN MA-Event DO&CO
      Star der Stunde: Strabag 4.78%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.44%
      BSN Vola-Event Strabag
      BSN Vola-Event Merck KGaA
      Star der Stunde: Strabag 3.38%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.4%
      Featured Partner Video

      ABC Audio Business Chart #147: Wieviel Substanz steckt im Nvidia-Boom? Ein Espresso, klare Zahlen, klare Einordnung (Josef Obergantschnig)

      Rekordlaune im Tech-Sektor: FOMO, Nvidia und die 5-Billionen-Dollar Schallmauer  in der Weltsparwoche - Nvidia überschreitet als erstes Unternehmen die Marke von 5 Billionen US-Dollar. Zwischen FO...

      Books josefchladek.com

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Paul Graham
      Beyond Caring
      1986
      Grey Editions

      Ken Domon
      Hiroshima (土門拳写真集　ヒロシマ
      1958
      Kenko-Sha

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank