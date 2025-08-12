Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
Christian Drastil
14.11.2025
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -1.05% vs. last #gabb, +24.16% ytd, +107.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.555 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,34 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.935,33 €
|+29,34% / +10.419,57 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|12,0250 EUR
|1.142,38 €
|+14,52 % / +144,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0500 EUR
|986,05 €
|+0,21 % / +2,05 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|27,4750 EUR
|2.252,95 €
|+126,88 % / +1.259,93 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|4,9350 EUR
|843,89 €
|-15,50 % / -154,76 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4000 EUR
|1.574,40 €
|+58,02 % / +578,10 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|112,6000 EUR
|1.351,20 €
|+38,76 % / +377,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|39,7500 EUR
|1.272,00 €
|+27,81 % / +276,80 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,2900 EUR
|1.091,43 €
|+9,18 % / +91,79 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|186,9000 EUR
|934,50 €
|+3,83 % / +34,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|91,1000 EUR
|1.457,60 €
|+52,70 % / +503,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,4500 EUR
|1.190,25 €
|+20,23 % / +200,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,0950 EUR
|1.518,87 €
|+52,35 % / +521,88 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,0000 EUR
|954,00 €
|-0,38 % / -3,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|70,6000 EUR
|2.471,00 €
|+153,96 % / +1.498,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1600 EUR
|1.053,36 €
|+5,48 % / +54,72 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,1100 EUR
|1.178,61 €
|+18,51 % / +184,11 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,1250 EUR
|1.024,25 €
|+4,60 % / +45,05 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,6250 EUR
|1.481,25 €
|+50,53 % / +497,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,0400 EUR
|702,00 €
|-28,73 % / -283,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1450 EUR
|1.572,50 €
|+57,25 % / +572,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,2750 EUR
|1.471,40 €
|+48,11 % / +477,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|32,5400 EUR
|1.627,00 €
|+64,76 % / +639,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,4600 EUR
|1.384,00 €
|+38,40 % / +384,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8800 EUR
|1.081,92 €
|+8,78 % / +87,36 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|71,1500 EUR
|1.778,75 €
|+80,13 % / +791,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8700 EUR
|1.108,75 €
|+11,43 % / +113,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,0500 EUR
|1.429,10 €
|+43,17 % / +430,90 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|12,8600 EUR
|1.633,22 €
|+64,24 % / +638,81 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,5000 EUR
|602,00 €
|-39,66 % / -395,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,3250 EUR
|900,55 €
|-8,11 % / -79,45 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|44,7250 EUR
|1.431,20 €
|+47,36 % / +460,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4990 EUR
|872,25 €
|-12,76 % / -127,60 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,6100 EUR
|984,57 €
|-0,63 % / -6,29 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Eine grosse Bitte!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
