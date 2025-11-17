Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
17.11.2025, 3329 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +24.04% ytd, +106.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,41 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|45.962,23 €
|+29,41% / +10.446,48 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,9250 EUR
|1.132,88 €
|+13,57 % / +135,38 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|26,9000 EUR
|2.205,80 €
|+122,13 % / +1.212,78 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,2500 EUR
|897,75 €
|-10,10 % / -100,89 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,3500 EUR
|1.562,10 €
|+56,79 % / +565,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|113,3500 EUR
|1.360,20 €
|+39,68 % / +386,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|39,0300 EUR
|1.248,96 €
|+25,50 % / +253,76 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,1400 EUR
|1.081,38 €
|+8,18 % / +81,74 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|179,8000 EUR
|899,00 €
|-0,11 % / -1,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|90,1000 EUR
|1.441,60 €
|+51,02 % / +487,04 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5500 EUR
|1.194,75 €
|+20,68 % / +204,75 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|9,1250 EUR
|1.523,88 €
|+52,85 % / +526,89 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,0000 EUR
|954,00 €
|-0,38 % / -3,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|69,0000 EUR
|2.415,00 €
|+148,20 % / +1.442,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1700 EUR
|1.055,07 €
|+5,65 % / +56,43 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,6700 EUR
|1.207,17 €
|+21,38 % / +212,67 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|20,0000 EUR
|1.320,00 €
|+33,33 % / +330,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,2750 EUR
|1.029,35 €
|+5,12 % / +50,15 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|29,4250 EUR
|1.471,25 €
|+49,52 % / +487,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|14,9400 EUR
|747,00 €
|-24,16 % / -238,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,1700 EUR
|1.585,00 €
|+58,50 % / +585,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|26,6000 EUR
|1.489,60 €
|+49,94 % / +496,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|32,5400 EUR
|1.627,00 €
|+64,76 % / +639,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,3600 EUR
|1.344,00 €
|+34,40 % / +344,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,9500 EUR
|1.087,80 €
|+9,38 % / +93,24 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|72,2000 EUR
|1.805,00 €
|+82,78 % / +817,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8350 EUR
|1.104,38 €
|+10,99 % / +109,38 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,2000 EUR
|1.438,40 €
|+44,10 % / +440,20 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|13,2800 EUR
|1.686,56 €
|+69,60 % / +692,15 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,5000 EUR
|602,00 €
|-39,66 % / -395,60 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|64,2500 EUR
|899,50 €
|-8,21 % / -80,50 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|45,0250 EUR
|1.440,80 €
|+48,35 % / +469,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5120 EUR
|894,98 €
|-10,49 % / -104,88 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|26,0500 EUR
|963,85 €
|-2,73 % / -27,01 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)
