Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> zur Startseite mit allen Blogs

17.11.2025, 3329 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 -0.10% vs. last #gabb, +24.04% ytd, +106.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 138.398 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 401 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 29,41 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 45.962,23 +29,41% / +10.446,48
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,9250 EUR 1.132,88 +13,57 % / +135,38
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,1000 EUR 988,10 +0,42 % / +4,10
AT&S AT0000969985 82Stk. 26,9000 EUR 2.205,80 +122,13 % / +1.212,78
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,2500 EUR 897,75 -10,10 % / -100,89
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,3500 EUR 1.562,10 +56,79 % / +565,80
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 113,3500 EUR 1.360,20 +39,68 % / +386,40
Bechtle DE0005158703 32Stk. 39,0300 EUR 1.248,96 +25,50 % / +253,76
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,1400 EUR 1.081,38 +8,18 % / +81,74
DO&CO AT0000818802 5Stk. 179,8000 EUR 899,00 -0,11 % / -1,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 90,1000 EUR 1.441,60 +51,02 % / +487,04
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,5500 EUR 1.194,75 +20,68 % / +204,75
FACC AT00000FACC2 167Stk. 9,1250 EUR 1.523,88 +52,85 % / +526,89
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,0000 EUR 954,00 -0,38 % / -3,60
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 69,0000 EUR 2.415,00 +148,20 % / +1.442,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1700 EUR 1.055,07 +5,65 % / +56,43
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,6700 EUR 1.207,17 +21,38 % / +212,67
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 20,0000 EUR 1.320,00 +33,33 % / +330,00
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,2750 EUR 1.029,35 +5,12 % / +50,15
Palfinger AT0000758305 50Stk. 29,4250 EUR 1.471,25 +49,52 % / +487,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 14,9400 EUR 747,00 -24,16 % / -238,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,1700 EUR 1.585,00 +58,50 % / +585,00
Porr AT0000609607 56Stk. 26,6000 EUR 1.489,60 +49,94 % / +496,16
RBI AT0000606306 50Stk. 32,5400 EUR 1.627,00 +64,76 % / +639,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,3600 EUR 1.344,00 +34,40 % / +344,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,9500 EUR 1.087,80 +9,38 % / +93,24
Strabag AT000000STR1 25Stk. 72,2000 EUR 1.805,00 +82,78 % / +817,50
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,8350 EUR 1.104,38 +10,99 % / +109,38
UBM AT0000815402 62Stk. 23,2000 EUR 1.438,40 +44,10 % / +440,20
Uniqa AT0000821103 127Stk. 13,2800 EUR 1.686,56 +69,60 % / +692,15
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,5000 EUR 602,00 -39,66 % / -395,60
Verbund AT0000746409 14Stk. 64,2500 EUR 899,50 -8,21 % / -80,50
VIG AT0000908504 32Stk. 45,0250 EUR 1.440,80 +48,35 % / +469,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5120 EUR 894,98 -10,49 % / -104,88
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 26,0500 EUR 963,85 -2,73 % / -27,01

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)


(17.11.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Pierer Mobility, Polytec Group, AT&S, DO&CO, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, Bawag, Frequentis, ATX NTR, Erste Group, Mayr-Melnhof, SBO, Lenzing, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Flughafen Wien.

