Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

17.11.2025, 1497 Zeichen

Research: Die Analysten von NuWays stufen die Semperit-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy ein und passen das Kursziel von 18,2 auf nunmehr 18,5 Euro an. Sie meinen: "Semperit scheint gut positioniert zu sein und kann die Schwäche der Endmärkte durch eine breite Markt- und Anwendungsdiversifizierung sowie hohe Produktqualität abfedern. Die laufenden Kosteneinsparungsmaßnahmen und erste Anzeichen einer sich verbessernden Endmarktnachfrage positionieren das Unternehmen am Ende einer Phase nachhaltig steigender Margen und Cashflows. Zusätzliche potenzielle makroökonomische Rückenwinde, wie die geplanten Infrastrukturausgaben in Deutschland, dürften das Wachstum und damit eine Neubewertung unterstützen."
Semperit ( Akt. Indikation:  12,90 /13,00, -0,38%)

Die Strabag hat bei der Wettbewerbsbehörde eine Transaktion angemeldet, und zwar beabsichtigt die Strabag SE über ihre indirekten 100 %-igen Tochterunternehmen Strabag AG und Strabag Property and Facility Services GmbH sämtliche Geschäftsanteile an der Elektro-Kagerer GmbH & Co. KG und an der Kagerer-Services GmbH zu erwerben. Laut Kagerer Firmen-Website ist das Unternehmen "Spezialist für alle Bereiche der Elektrotechnik", wurde vor mehr als 75 Jahren als 3-Mann-Betrieb gegründet und beschäftigt heute über 160 Mitarbeiter:innen in ganz Österreich sowie Teilen Deutschlands.
Strabag ( Akt. Indikation:  72,00 /72,40, 0,14%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.11.)


(17.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1035: ATX schwächer, Pierer Mobility zeigt erneut auf und eine tolle Buchmesse mit Lehman und Offline, aber wenig Börse




Semperit
Akt. Indikation:  12.86 / 12.90
Uhrzeit:  23:00:02
Veränderung zu letztem SK:  -0.92%
Letzter SK:  13.00 ( 0.00%)

Strabag
Akt. Indikation:  70.30 / 70.70
Uhrzeit:  23:00:02
Veränderung zu letztem SK:  -1.26%
Letzter SK:  71.40 ( -0.97%)



 

