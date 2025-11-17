» PIR-News: Research zu Semperit, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

17.11.2025, 1497 Zeichen

Research: Die Analysten von NuWays stufen die Semperit-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy ein und passen das Kursziel von 18,2 auf nunmehr 18,5 Euro an. Sie meinen: "Semperit scheint gut positioniert zu sein und kann die Schwäche der Endmärkte durch eine breite Markt- und Anwendungsdiversifizierung sowie hohe Produktqualität abfedern. Die laufenden Kosteneinsparungsmaßnahmen und erste Anzeichen einer sich verbessernden Endmarktnachfrage positionieren das Unternehmen am Ende einer Phase nachhaltig steigender Margen und Cashflows. Zusätzliche potenzielle makroökonomische Rückenwinde, wie die geplanten Infrastrukturausgaben in Deutschland, dürften das Wachstum und damit eine Neubewertung unterstützen."

Semperit

Die Strabag hat bei der Wettbewerbsbehörde eine Transaktion angemeldet, und zwar beabsichtigt die Strabag SE über ihre indirekten 100 %-igen Tochterunternehmen Strabag AG und Strabag Property and Facility Services GmbH sämtliche Geschäftsanteile an der Elektro-Kagerer GmbH & Co. KG und an der Kagerer-Services GmbH zu erwerben. Laut Kagerer Firmen-Website ist das Unternehmen "Spezialist für alle Bereiche der Elektrotechnik", wurde vor mehr als 75 Jahren als 3-Mann-Betrieb gegründet und beschäftigt heute über 160 Mitarbeiter:innen in ganz Österreich sowie Teilen Deutschlands.

Strabag





