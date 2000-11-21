SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 21.11: Telekom Austria, MEL (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.11.2025, 1097 Zeichen

IPOs:
21.11.2002: Meinl European Land Limited: Meinl European Land Limited mit IPO - Neuzulassung und Kapitalerhöhung in Wien. Emissionserlös war 77,70 Mio. Euro. zum Kalender
21.11.2000: Telekom Austria: Telekom Austria mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,01 Mrd. Euro. zum Kalender

Extrema:
21.11.2008: Top 3: CPI Europe AG: 39.47% - [Top 1: 50% (14.10.2008), Top 2: 42.86% (13.10.2008)] zum Kalender

Indexumstellungen:
21.11.2005: Wienerberger (2. Aufnahme) ersetzt BA-CA im ATX five zum Kalender

Negative Serie in Performance:
21.11.2008: Warimpex: Schlechteste Performance Serie: -46.38% (3 Tage von Kurs 2.07 Euro auf 1.11 Euro, die Serie endete am 21.11.2008), ein Alpha von -33.61 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 21. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.11. beträgt -0,06%. Der beste 21.11. fand im Jahr 2014 mit 2,85% statt, der schlechteste 21.11. im Jahr 2011 mit -4,76%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.11.)


(21.11.2025)

