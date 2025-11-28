Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audio cd.at)
28.11.2025, 1811 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8137/
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8136
- Kleine Korrektur nach dem ATX-High
- ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen
- FACC gesucht
- PIR-News: UBM, Post, Uniqa, Frequentis
- 36 Jahre EVN an der Börse
- DAX im Plus: Deutsche Börse vorne
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
