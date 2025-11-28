SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
28.11.2025, 1811 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8137/
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: newsrooms.ai.
newsrooms ist das Content-Tool, das Ihre Sprache spricht! In nur drei Schritten erstellen Sie Qualitätstexte wie Newsletter, Social-Media-Postings, Pressemitteilungen, aber auch Whitepaper in Ihrer Corporate Language - ganz ohne Prompts! Außerdem sparen Sie Zeit, steigern Ihre Reichweite und liefern stets relevante Inhalte für jede Zielgruppe. So stärken Sie alle Teams in Ihrem Unternehmen, vonMarketing über PR bis zur Rechtsabteilung, mit maximaler Effizienz. Alle Informationen finden Sie auf newsrooms.ai.

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8136
- Kleine Korrektur nach dem ATX-High
- ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen
- FACC gesucht
- PIR-News: UBM, Post, Uniqa, Frequentis
- 36 Jahre EVN an der Börse
- DAX im Plus: Deutsche Börse vorne
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)


(28.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.

Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 in nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service
Erste Group: Ingo Bleier scheidet aus Vorstand aus - "private Gründe"
Sahara Yoga Marokko und diverse Fitnessbilder (by Sue Katzer)
Höhere Kursziele für wienerberger und FACC
Wie Tele Columbus, Puma, BayWa, Noratis, Knaus Tabbert und Carl Zeiss Meditec für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel steigt 6,51 Prozent




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: FACC(1), RBI(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.69%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(2), Zumtobel(1), OMV(1), Fabasoft(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.51%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Fabasoft(2), Kontron(2), Porr(2)
    Star der Stunde: Frequentis 2.11%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1)
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.

      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: FACC(1), RBI(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.69%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(2), Zumtobel(1), OMV(1), Fabasoft(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.51%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Fabasoft(2), Kontron(2), Porr(2)
      Star der Stunde: Frequentis 2.11%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1)
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
