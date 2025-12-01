» Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991 (Christian Drastil)

01.12.2025, 924 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5011 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.96% auf 11.21 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +1.27% auf 4.78 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.15% auf 6.17 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 ( -1.00%, Ultimo 2024: 19909, 19.73% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +1.59% auf 117.85 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +1.44% auf 58.995 Euro und Deutsche Telekom mit +0.45% auf 27.885 Euro.

Heute startete der Handel schon um 8 Uhr und läuft erstmals bis 22 Uhr. Ich will das neue Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse.

Zum Tag, weil Ausgabe 1991 ist:

8 österreichische AGs gingen 1991 an die Wiener Börse, das waren Frauenthal, Agrana, Rössler, ÖMAG, Wienerberger Immo, Immofinanz als C&S Immo, Steirerobst und Viso-Data.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)

(01.12.2025)

