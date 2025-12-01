SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ausgabe 1991 = IPO-Jahr 1991 (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

01.12.2025, 924 Zeichen

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5011 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 36.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.96% auf 11.21 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +1.27% auf 4.78 Euro und Kapsch TrafficCom mit +1.15% auf 6.17 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23598 ( -1.00%, Ultimo 2024: 19909, 19.73% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +1.59% auf 117.85 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +1.44% auf 58.995 Euro und Deutsche Telekom mit +0.45% auf 27.885 Euro.

Heute startete der Handel schon um 8 Uhr und läuft erstmals bis 22 Uhr. Ich will das neue Xetra Retail Service auch für die Wiener Börse.

Zum Tag, weil Ausgabe 1991 ist:
8 österreichische AGs gingen 1991 an die Wiener Börse, das waren Frauenthal, Agrana, Rössler, ÖMAG, Wienerberger Immo, Immofinanz als C&S Immo, Steirerobst und Viso-Data.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)


(01.12.2025)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

