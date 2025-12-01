SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

01.12.2025, 3283 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.871 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,4 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.088,36 +35,40% / +12.572,61
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,8000 EUR 1.121,00 +12,38 % / +123,50
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
AT&S AT0000969985 82Stk. 31,8000 EUR 2.607,60 +162,59 % / +1.614,58
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,5200 EUR 943,92 -5,48 % / -54,72
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,5000 EUR 1.599,00 +60,49 % / +602,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,2000 EUR 1.382,40 +41,96 % / +408,60
Bechtle DE0005158703 32Stk. 43,7000 EUR 1.398,40 +40,51 % / +403,20
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,5200 EUR 1.039,84 +4,02 % / +40,20
DO&CO AT0000818802 5Stk. 189,1000 EUR 945,50 +5,06 % / +45,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 93,6500 EUR 1.498,40 +56,97 % / +543,84
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,5750 EUR 1.195,88 +20,80 % / +205,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,1700 EUR 1.865,39 +87,10 % / +868,40
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 54,7000 EUR 984,60 +2,82 % / +27,00
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 68,6000 EUR 2.401,00 +146,76 % / +1.428,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1700 EUR 1.055,07 +5,65 % / +56,43
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 23,1300 EUR 1.179,63 +18,62 % / +185,13
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,8000 EUR 1.306,80 +32,00 % / +316,80
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,4750 EUR 1.036,15 +5,82 % / +56,95
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,3500 EUR 1.617,50 +64,38 % / +633,50
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,6600 EUR 883,00 -10,36 % / -102,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2750 EUR 1.637,50 +63,75 % / +637,50
Porr AT0000609607 56Stk. 30,7500 EUR 1.722,00 +73,34 % / +728,56
RBI AT0000606306 50Stk. 35,1300 EUR 1.756,50 +77,87 % / +769,00
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 13,0400 EUR 1.095,36 +10,14 % / +100,80
Strabag AT000000STR1 25Stk. 76,2500 EUR 1.906,25 +93,04 % / +918,75
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,8550 EUR 1.106,88 +11,24 % / +111,88
UBM AT0000815402 62Stk. 23,0500 EUR 1.429,10 +43,17 % / +430,90
Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,0000 EUR 1.905,00 +91,57 % / +910,59
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,9250 EUR 894,95 -8,68 % / -85,05
VIG AT0000908504 32Stk. 49,0250 EUR 1.568,80 +61,53 % / +597,60
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5140 EUR 898,47 -10,14 % / -101,38
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,4200 EUR 1.088,54 +9,86 % / +97,68

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)


(01.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien




 

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

EVN
Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Autor:

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Regina Anzenberger
    The Australian Journey
    2025
    AnzenbergerEdition

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.



    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien




     

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

    EVN
    Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland.

    >>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, Pierer Mobility zieht mal weiter, Porr und Wienerberger ebenfalls stark

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Gregory Halpern
      King, Queen, Knave
      2024
      MACK

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Robert Delford Brown
      First Class Portraits
      1973
      First National Church of the Exquisite Panic Press,

      Allied Forces
      Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
      1945
      Selbstverlag

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

