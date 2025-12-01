Österreich-Depots: Guter Dezember-Start (Depot Kommentar)
01.12.2025, 3283 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +28.30% ytd, +114.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.871 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,4 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.088,36 €
|+35,40% / +12.572,61 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,8000 EUR
|1.121,00 €
|+12,38 % / +123,50 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,8000 EUR
|2.607,60 €
|+162,59 % / +1.614,58 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,5200 EUR
|943,92 €
|-5,48 % / -54,72 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,5000 EUR
|1.599,00 €
|+60,49 % / +602,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,2000 EUR
|1.382,40 €
|+41,96 % / +408,60 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,7000 EUR
|1.398,40 €
|+40,51 % / +403,20 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5200 EUR
|1.039,84 €
|+4,02 % / +40,20 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|189,1000 EUR
|945,50 €
|+5,06 % / +45,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|93,6500 EUR
|1.498,40 €
|+56,97 % / +543,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5750 EUR
|1.195,88 €
|+20,80 % / +205,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,1700 EUR
|1.865,39 €
|+87,10 % / +868,40 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,7000 EUR
|984,60 €
|+2,82 % / +27,00 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|68,6000 EUR
|2.401,00 €
|+146,76 % / +1.428,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1700 EUR
|1.055,07 €
|+5,65 % / +56,43 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|23,1300 EUR
|1.179,63 €
|+18,62 % / +185,13 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,8000 EUR
|1.306,80 €
|+32,00 % / +316,80 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,4750 EUR
|1.036,15 €
|+5,82 % / +56,95 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,3500 EUR
|1.617,50 €
|+64,38 % / +633,50 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,6600 EUR
|883,00 €
|-10,36 % / -102,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2750 EUR
|1.637,50 €
|+63,75 % / +637,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,7500 EUR
|1.722,00 €
|+73,34 % / +728,56 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,1300 EUR
|1.756,50 €
|+77,87 % / +769,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|13,0400 EUR
|1.095,36 €
|+10,14 % / +100,80 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|76,2500 EUR
|1.906,25 €
|+93,04 % / +918,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8550 EUR
|1.106,88 €
|+11,24 % / +111,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,0500 EUR
|1.429,10 €
|+43,17 % / +430,90 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,0000 EUR
|1.905,00 €
|+91,57 % / +910,59 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,9250 EUR
|894,95 €
|-8,68 % / -85,05 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|49,0250 EUR
|1.568,80 €
|+61,53 % / +597,60 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5140 EUR
|898,47 €
|-10,14 % / -101,38 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,4200 EUR
|1.088,54 €
|+9,86 % / +97,68 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)
Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)
Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien
