Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: News zu Pierer Mobility, Warimpex (Christine Petzwinkler)

01.12.2025, 2323 Zeichen

Im Interview mit ORF Radio gibt sich Pierer Mobility- und KTM-CEO Gottfried Neumeister zufrieden mit der aktuellen Entwicklung des Lagerabbaus und des Verkaufs. "Der Abbau des Lagers passiert schneller und besser als ursprünglich angenommen und geplant," sagt er. Auch der Verkauf gehe "trotz der widrigen Umstände und trotz der schlechten Nachrichten" gut voran, wie er meint. Der Ein-Schicht-Betrieb soll kommendes Jahr fortgesetzt werden, 2026 sollen in etwa 115.000 Motorräder in Österreich produziert werden.
Pierer Mobility ( Akt. Indikation:  17,18 /17,52, -0,63%)

Warimpex weist für die ersten drei Quartale Gesamt-Umsatzerlöse in Höhe von 14,8 Mio. Euro aus (Vorjahresperiode: 15,7 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Freitag veröffentlichte. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büros konnten aufgrund von Neuvermietungen von 9,4 Mio. Euro auf 10,5 Mio. Euro gesteigert werden, während die Umsatzerlöse im Hotel in Darmstadt sanken. Das EBITDA erhöhte sich vor allem durch die gestiegenen Umsatzerlöse der Büroimmobilien von 0,9 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro. Das EBIT war im Berichtszeitraum ausgeglichen, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres Wertänderungen von Immobilien zu einem negativen EBIT von rund -6,0 Mio. Euro führten. Das Periodenergebnis verbesserte sich auf -4,3 Mio. Euro (Vorjahr: -12,4 Mio. Euro). Im Ausblick heißt es: "Nach Erhalt der Baugenehmigung für das Projekt MOG31 liegt der operative Schwerpunkt nun auf der Umsetzung dieses Bauvorhabens. Die Vermarktung der Eigentumswohnungen soll im Dezember 2025 beginnen. Die übrigen langfristigen Entwicklungsprojekte, darunter das Co-Living/Office Chopin sowie weitere Entwicklungen auf Landreserven im wachsenden von Warimpex entwickelten Gebäudekomplex rund um den Mogilskie-Kreisverkehr, befinden sich in der Vorbereitungsphase, um zum geeigneten Zeitpunkt mit dem Bau starten zu können.Das Bürogebäude Mogilska 35 Office in Krakau ist vollständig vermietet. Nach Fertigstellung der Mieterausbauten und dem Einzug aller Mieter werden sich die Umsatz-Beiträge daraus entsprechend erhöhen. Damit bleibt der operative Ausblick für das laufende Jahr weiterhin positiv."
Warimpex ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)


(01.12.2025)

Pierer Mobility
Akt. Indikation:  16.22 / 16.38
Uhrzeit:  15:36:30
Veränderung zu letztem SK:  -6.64%
Letzter SK:  17.46 ( 6.33%)



 

mind the #gabb

    Pierer Mobility
    Akt. Indikation:  16.22 / 16.38
    Uhrzeit:  15:36:30
    Veränderung zu letztem SK:  -6.64%
    Letzter SK:  17.46 ( 6.33%)



     

    mind the #gabb

