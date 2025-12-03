» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
03.12.2025

Um 11:03 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 5061 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.75% auf 23.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 79.1 Euro und EuroTeleSites AG mit +0.98% auf 4.645 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23783 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.77% auf 121.15 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.79% auf 195.81 Euro und Continental mit +2.38% auf 66.98 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1993 ist: Nur 1 österreichische AG ist 1993 an die Wiener Börse gegangen, es war die Bau Holding.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)


(03.12.2025)

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.

