Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.12.2025, 682 Zeichen
Um 11:03 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 5061 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.75% auf 23.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 79.1 Euro und EuroTeleSites AG mit +0.98% auf 4.645 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23783 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.77% auf 121.15 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.79% auf 195.81 Euro und Continental mit +2.38% auf 66.98 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1993 ist: Nur 1 österreichische AG ist 1993 an die Wiener Börse gegangen, es war die Bau Holding.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Post kooperiert mit polnischem Paket-Dienstleister
- VIG setzt sich neue Ziele
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFiv...
- ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Un...
- Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Ener...
- Guten Morgen mit SAP, Verbund, Zumtobel, Autubis ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). ...
Books josefchladek.com
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
03.12.2025, 682 Zeichen
Um 11:03 liegt der ATX mit -0.21 Prozent im Minus bei 5061 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 38.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.75% auf 23.3 Euro, dahinter Strabag mit +1.54% auf 79.1 Euro und EuroTeleSites AG mit +0.98% auf 4.645 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23783 (+0.30%, Ultimo 2024: 19909, 19.10% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +3.77% auf 121.15 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.79% auf 195.81 Euro und Continental mit +2.38% auf 66.98 Euro. Zum Tag, weil Ausgabe 1993 ist: Nur 1 österreichische AG ist 1993 an die Wiener Börse gegangen, es war die Bau Holding.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, OMV, Bawag, EVN, Porr, Strabag, Wolford, CPI Europe AG, Pierer Mobility, VIG, CA Immo, Rath AG, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Addiko Bank, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Continental, Vonovia SE, GEA Group, Deutsche Telekom.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...
» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.12.: OMV, Stefan Zapotocky, AT&S, Semperit (Börse Gesc...
» Nachlese: Jubin Honarfar whatchado und jetzt fehlt nur noch der ATX Five...
» In den News: Börsenunwort, Dividenen-Aktien, UBM, Research zu Uniqa, Flu...
» Ausgabe 1993, nur 1 IPO im Jahr 1993 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1047: ATX leichter, UBM gesucht, Kursrally kostet St...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: UBM, Strabag und EuroTeleSites ge...
» Börsepeople im Podcast S22/08: Jubin Honarfar
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Post kooperiert mit polnischem Paket-Dienstleister
- VIG setzt sich neue Ziele
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFiv...
- ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Un...
- Research-Fazits zu Commerzbank, SAP, Siemens Ener...
- Guten Morgen mit SAP, Verbund, Zumtobel, Autubis ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp, 1x schwer, 1x fast unmöglich
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Drei Wiener Börse Rekorde aus 2007 sind noch zu knacken: 1x ist es knapp (ATX Prime), 1x schwer (ATX Five), 1x fast unmöglich (Handelsvolumina). ...
Books josefchladek.com
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,